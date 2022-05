Ο εκρηκτικός φόργουορντ των Ουόριορς, έκανε... αφίσα τον Λούκα Ντόντσιτς με αδιανόητο κάρφωμα, χαρίζοντας το καλύτερο στιγμιότυπο της αναμέτρησης.

Ο Ουίγκινς απογειώθηκε, ο Ντόντσιτς ήταν ανήμπορος να τον σταματήσει και έτσι προέκυψε το εντυπωσιακό highlight.

Δείτε το video:

Another look at Andrew Wiggins in flight.



Wow.



4th quarter of Game 3 on TNT pic.twitter.com/14UjB8Y7Fo