Στα τελευταία 17'', κι ενώ είχε κάνει δύο φάουλ νωρίτερα για να συμπληρώσει τα τέσσερα ομαδικά, άφησε την Εφές να ξοδέψει όλο τον χρόνο της (14'').

Μετά το άστοχο τρίποντο του Λάρκιν, δεν έμεινε άλλος χρόνος στη διεκδίκηση του ριμπάουντ και κάπως έτσι η Εφές πανηγύρισε τον δεύτερο σερί τίτλο στην Euroleague.

Δείτε την τελευταία φάση:

No foul for Real Madrid - Anadolu Efes are the EuroLeague champions #F4GLORY pic.twitter.com/xgzRBWAGx6