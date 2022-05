Ο 29χρονος Γάλλος γκαρντ βρίσκεται στο γήπεδο, όπου παρακολούθησε τον μικρό τελικό και το ίδιο θα κάνει και με το παιχνίδι της Ρεάλ με την Εφές.

Δίπλα στον Φουρνιέ και ο συμπατριώτης και συμπαίκτης στην εθνική Γαλλίας, Τομά Ερτέλ, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή της Ρεάλ.

.@EvanFourmizz here to take in the Championship Game 👀#F4GLORY pic.twitter.com/7fPIT9UtRy