Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είδε τον Νικ Καλάθη να βγαίνει μόνος του στη ρακέτα και με μια εκπληκτική ασίστ του σέρβιρε έτοιμο καλάθι.

Δείτε τη φάση:

What a pass by Nikola Mirotic to find Calathes under the rim🤯@FCBbasket #F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QxCSK9Ihxx