Λάσο: «Στο ημίχρονο πολλοί μπορεί να σκέφτηκαν πως έχει τελειώσει το ματς, αλλά...» (vid)

Ο Πάμπλο Λάσο υπογράμμισε πως οι παίκτες του δεν σταμάτησαν να παλεύουν απέναντι στην Μπαρτσελόνα παρά το -11 του ημιχρόνου, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και τόνισε πως θα... ρωτήσει τη γυναίκα του για το αν πρέπει να αγοράσει ένα σπίτι στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά όσα είπε μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την νίκη. Κάναμε σπουδαία εμφάνιση, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Για 3-4 λεπτά στη 2η περίοδο δεν ήμασταν καλοί και πήραν προβάδισμα 11 πόντων. Η Μπαρτσελόνα είναι εξαιρετική ομάδα. Είμαι χαρούμενος με το πώς οι παίκτες μου κατάλαβαν το τακτικό πλάνο και έμειναν πιστοί σε αυτό. Στο ημίχρονο πολλοί μπορεί να σκέφτηκαν πως έχει τελειώσει το ματς. Όμως, μείναμε στο παιχνίδι. Ψάξαμε την καλύτερη κατάσταση και στις δύο πλευρές και πήραμε την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος, συγχαρητήρια στους παίκτες».

Για τον τραυματισμό του Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος και το step up του Φαμπιέν Κοζέρ: «Όταν έχεις ένα πρόβλημα, σαν αυτό που είχαμε με τον Νάιτζελ στο ξεκίνημα, αλλάζει λίγο το πλάνο σου. Όμως, στην ομάδα μου όλοι μπορούν να κάνουν step up και αυτό είναι τρομερό. Όλοι το έκαναν. Λύσαμε τα προβλήματα της απουσίες του Ουίλιαμς - Γκος με όλους τους παίκτες μας. Ψάξαμε την καλύτερη επιλογή. Ο Κοζέρ έψαξε με χαρακτήρα, ήταν πολύ σταθερός στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν κλειδί το 5-0 σερί που έκανε. Πάντα πιστεύαμε σε εκείνον και στο step up του σε τέτοιες στιγμές. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου».

Για την επιστροφή της Ρεάλ Μαδρίτης στο δεύτερο ημίχρονο και τους τρεις Γάλλους που ξεχώρισαν: «Ήταν και οι τρεις πολύ καλοί. Ο Κοζέρ επιτέθηκε στο καλάθι, ο Γιαμπουσέλε έβαλε ένα σημαντικό καλάθι, ο Πουαεριέ διάβασε το ματς. Όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είμαι χαρούμενος για όλους, όπως και για τους τρεις παίκτες που με ρωτήσατε. Ήταν πολύ σταθεροί».

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του φέτος και τα... μαγικά που κάνει στο Βελιγράδι: «Το Βελιγράδι είναι η... λευκή πόλη, σωστά; Αυτό είναι αλήθεια. Χάσαμε στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά παίξαμε καλά. Χάσαμε σουτ. Αστοχήσαμε σε ελεύθερα σουτ. Ήμουν νευριασμένος με την ήττα, αλλά είχαμε κάνει σωστά ορισμένα πράγματα. Ήταν η στιγμή που η ομάδα κατάλαβε πώς να κάνει σωστά τα πράγματα. Έχω εξαιρετικούς παίκτες, θα μπουν τα σουτ. Όμως, πρέπει να παίζουμε σωστό μπάσκετ. Ήταν μια σημαντική στιγμή για εμάς εκείνο το ματς. Για να βάλεις τα σουτ πρέπει να δουλέψεις. Θα ήταν απλό αν απλά έβαζες τα σουτ. Πρέπει να παίζεις άμυνα, να παίρνεις ριμπάουντ, να μοιράζεις την μπάλα, να κάνεις πολλά πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο στο μπάσκετ».

Για τις πέντε σερί ήττες κόντρα στην Μπαρτσελόνα και το κομβικό σημείο του ημιτελικού: «Πάντα λέω ότι δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας. Ο Πάμπλο Λάσο δεν είναι εξαιρετικός όταν κερδίζει και απαίσιος όταν χάνει. Θέλω να κάνω καλύτερη την ομάδα μου. Μάθαμε πολλά στα προηγούμενα ματς με την Μπαρτσελόνα. Το αποδείξαμε. Παίξαμε καλά για 40'. Πρέπει να είμαστε συνεπείς για 40'».

Για το αν σκέφτεται να αγοράσει ένα σπίτι στο Βελιγράδι μετά τους θριάμβους του στη Σερβία: «Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τη γυναίκα μου. Ας το θέσουμε έτσι. Όμως, είναι αλήθεια πως πάντα σεβόμουν το Βελιγράδι. Είναι μια μπασκετική πόλη. Είναι όμορφο που μου το λέτε αυτό. Ως άνθρωπος του μπάσκετ το να έρχομαι στο Βελιγράδι είναι ξεχωριστό. Πήραμε τον τίτλο εδώ και παίζουμε άλλον έναν τελικό. Σίγουρα, το Βελιγράδι θα είναι στην καρδιά μου για χρόνια».

Για το αν θα πάρει ξανά την Euroleague στο Βελιγράδι, αυτή τη φορά χωρίς τον Ντόντσιτς: «Σε εκείνον τον τελικό ήμουν προπονητής της Ρεάλ, όχι μόνο του Λούκα. Μου αρέσει να τον βλέπω. Όμως, μου αρέσει να βλέπω και την ομάδα μου. Αγαπώ τους παίκτες μου».