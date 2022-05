Μάικ Τζέιμς: «Ή κάνεις double team πάνω στον Μίσιτς ή κάνεις φάουλ»

Με ένα απίθανο buzzer beater κόντρα στον Ολυμπιακό ο Βασίλιε Μίσιτς χάρισε τη νίκη στην Εφές και τους Τούρκους στον τελικό του Final Four, με τον Μάικ Τζέιμς να σχολιάζει τη φάση στα social media, λέγοντας πως θα έπρεπε να αμυνθούν οι «ερυθρόλευκοι»

«Είτε κάνεις double team πάνω στον Μίτσιτς στη συγκεκριμένη κατάσταση και αφήνεις τον "κρύο" Μόερμαν να πάρει την επίθεση είτε κάνεις φάουλ και παίρνεις την τελευταία κατοχή.

Δεν αφήνεις τον Λάρκιν ή τον Μίτσιτς σε απομόνωση στο παιχνίδι. Δύο από τους πέντε καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη εκεί πέρα. Αλλά εγώ είμαι απλά ένας θεατής που απολαμβάνω την αναμέτρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικ Τζέιμς.

Δείτε εδώ το tweet:

U either double micic in that situation and let a cold moreman figure it out or u foul and get the last possession.

U don’t let Shane or micic iso for game. 2 of the top 5 players in Europe right there. But I’m just a spectator enjoying the game