Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη μετάδοση της αναμέτρησης του Ψυχικού κόντρα στην Ελευθερούπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών συνεχίζεται με τους αγώνες play off και play out. Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play off θα μεταδοθεί από το ERTFlix η αναμέτρηση Ψυχικό – Ελευθερούπολη. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 21 Μαϊου στις 17.00».