Σημαντική ενίσχυση του Παναθηναϊκού με τη θηριώδη Έμιλυ Πότερ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άμεσα το «χτίσιμο» ενόψει της νέας σεζόν και ανακοίνωσε τη σημαντική μεταγραφική ενίσχυση με την κορυφαία σέντερ του ελληνικού πρωταθλήματος, Έμιλυ Πότερ.

Το κενό που υπήρχε όλη την σεζόν καλύφθηκε με το καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Η εξαιρετική Καναδέζα Έμιλυ Πότερ με ύψος 1μ.96 που τελείωσε με 20,8 πόντους και 11,4 ριμπάουντ ανά αγώνα είναι η πρώτη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την επόμενη χρονιά.

Στο τριφύλλι ναι μεν είχαν στρέψει το ενδιαφέρον στους τελικούς, ωστόσο έχουν... μαγειρέψει ήδη για την επόμενη σεζόν και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις καθώς ο σχεδιασμός από την κόουτς Καπογιάννη, τη νέα team manager Λολίτα Λύμουρα και τον επικεφαλής, τεχνικό διευθυντή Σωτήρη Πανταλέων, έτρεχε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζεται αυτές τις μέρες προκειμένου να δρέψει καρπούς και να ετοιμαστεί ένα πολύ ανταγωνιστικό και βελτιωμένο σύνολο την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Καναδή σέντερ Έμιλυ Πότερ για την αγωνιστική σεζόν 2022-2023 για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ.

Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση για το «τριφύλλι» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του μια πολύ καλή αθλήτρια που αγωνίζεται ως σέντερ και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της για τη νέα σεζόν.

H διεθνής με την Εθνική Καναδά Πότερ (1,96μ.) έχει την εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα καθώς τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε για την ομάδα των Εσπερίδων με κατά μέσο όρο 20,8 πόντους και 11,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η 27χρονη Πότερ επισήμανε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού και που θα αγωνίζομαι με το «τριφύλλι» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους καλύτερους φιλάθλους».

Ατομικές διακρίσεις:

• University of Utah in 2018 as the first player in school history to record more than 1500 points, 1000 rebounds and 200 blocks in their career

• Ranked top-5 in Pac-12 history in shots blocked and top-15 in rebounds

• Named to the Pac-12 All-Conference team in her sophomore, junior and senior seasons at Utah

FIBA World Championships: 2013 – 7th (U19) 2012 – BRONZE (U17)

Προηγούμενες ομάδες:

2019-20 KP Brno (Τσεχία)

2020-21 KP Brno (Τσεχία)

2021-22 Εσπερίδες Καλλιθέας