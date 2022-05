Ντουράντ: «Το να καπνίζω χόρτο είναι σαν να πίνω ένα ποτήρι κρασί» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για τη ζωή μακριά από τα παρκέ και στάθηκε σε ένα από τα επιχειρηματικά του βήματα, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή μαριχουάνα.

Ο KD ήταν ο καλεσμένος του Ντέιβιντ Λέτερμαν στην σειρά που θα προβληθεί στις 20 Μαϊου στο Netflix με τίτλο «My next guest needs no introduction». Σε αυτή ο ηγέτης των Νετς αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Μεταξύ άλλων ένα από τα σημεία συζήτησης είναι η νομιμοποίηση της μαριχουάνας, η οποία είναι νόμιμη σε 18 πολιτείες των ΗΠΑ. Μάλιστα για τον Ντουράντ παίζει σημαντικό ρόλο καθώς είπε ότι «το να καπνίζω χόρτο είναι σαν να πίνω ένα ποτήρι κρασί».

Πάρτε μια γεύση από τη συζήτηση των δύο ανδρών παρακάτω...