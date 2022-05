«Διαλέγεις το... δηλητήριό σου, προσεύχεσαι να αστοχήσουν»: Πώς σταματάς τους Λάρκιν και Μίσιτς;

Πέντε top class παίκτες της Euroleague απαντούν σε μία... απλή ερώτηση του SDNA: Πώς μπορείς να σταματήσεις τους Βασίλιε Μίσιτς και Σέιν Λάρκιν;

Κείμενα, αναλύσεις, reports, προπονητικά πλάνα, «κόλπα», «παγίδες», double - teams, αλλαγές στα σκριν.

Μπορείς να σκεφτείς, να πεις και να γράψεις πολλά για τους Βασίλιε Μίσιτς και Σέιν Λάρκιν. Μιλάμε για δύο εξαιρετικά ποιοτικούς παίκτες, δύο εκπληκτικά γκαρντ και, χωρίς δόση υπερβολής, για το κορυφαίο περιφερειακό δίδυμο σε όλη την Ευρώπη. Άρα, είναι εύκολο να δεις και να αναλύσεις την αγωνιστική τους παρουσία υπό το πρίσμα μίας λέξης που μάλλον του χαρακτηρίζει απόλυτα:

Ασταμάτητοι.

Στην καλή τους μέρα, θα σε «σκοτώσουν». Όταν ο ένας έχει θέματα ή είναι άστοχος, ο άλλος θα βγει μπροστά και θα... κουβαλήσει. Μετά δε από μία τριετία μαζί, υπάρχουν και κομμάτια στα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Κάποιοι θα το δουν και ως μία μικρή αλλαγή σκυτάλης: Ο Λάρκιν ήταν ο go to guy στην πρώτη... τρομακτική version αυτής της φουρνιάς, κάνοντας «όργια» (στο Final Four του 2019 είχε 59 πόντους σε δύο ματς, στον ημιτελικό είχε 43 στο ranking, σημείωσε 49 πόντους σε ματς με την Μπάγερν), ενώ πλέον ο Βασίλιε Μίσιτς βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, ο Σέρβος κατέκτησε το βραβείο του MVP της σεζόν (2021) και την θέση του καλύτερου σκόρερ της χρονιάς (2022), μαζί φυσικά με την «ταμπέλα» του πολυτιμότερου στο Final Four που έφερε την περσινή κούπα στους Τούρκους.

Για την ιστορία - και για να δείτε μέσω των πιο απλών stats την επιρροή τους στο παιχνίδι της Εφές - ο κάτοχος του «Alphonso Ford» μέτρησε 18,2 πόντους και 4,6 ασίστ μέσο όρο στη Regular Season, με τον Λάρκιν να συμπληρώνει 14,6 πόντους και 5,3 ασίστ ανά παιχνίδι. Συνολικά δηλαδή, το σούπερ δίδυμο της Εφές προσφέρει - κατά μέσο όρο - 32,8 πόντους και 10 ασίστ. Με λίγα λόγια, το 50% (μπορεί και παραπάνω) των πόντων της ομάδας του Εργκίν Αταμάν (81,7 μέσο όρο στην Regular Season) ξεκινούν από τον Βασίλε και τον Σέιν.

Μόνο από αυτό, μπορεί και ο πιο αδαής ή άσχετος με το μπάσκετ να καταλάβει τι κάνουν αυτοί οι δύο στο παρκέ. Όμως, όπως και να το κάνουμε, δύο stats, μερικά επιτεύγματα, κούπες και οι αναλύσεις σε δημοσιογραφικό επίπεδο δεν δημιουργούν ένα «παζλ» ικανό για να κατανοήσουμε πλήρως την ποιότητα και την επίδραση των Λάρκιν και Μίσιτς. Ούτε φυσικά τα 7 εκατομμύρια ευρώ που συνοδεύουν τον ετήσιο μισθό τους, ένα ποσό που αφορά ένα ολόκληρο μπάτζετ για αρκετούς συλλόγους της Euroleague.

Τι μας λείπει; Μία ξεκάθαρη απάντηση, σε μία πολύ απλή ερώτηση με δύο σκέλη.

Πώς είναι να παίζεις εναντίον τους;

Πώς μπορείς να τους σταματήσεις;

To SDNA επικοινώνησε με μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης για να βρει την... λύση, που, τελικά, ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη για τον Ολυμπιακό ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Final Four (19:00).

Ο Ουίλ Κλάιμπερν, ο Βλάντιμιρ Λούσιτς, ο Τζέισον Γκρέιντζερ, ο ΝτεΣόν Τόμας και ο Μπίλι Μπάρον φρόντισαν να αποθεώσουν το αχτύπητο δίδυμο της Εφές και όντως προσπάθησαν να αποκωδικοποιήσουν τον... συνδυασμό για το stop στον Αμερικανό και στον Σέρβο γκαρντ. Στο «τραπέζι» έπεσαν αρκετές σκέψεις και μπασκετικές τακτικές, όμως, στο τελικό συμπέρασμα, έμειναν μόλις δύο ατάκες:

«Διαλέγεις το δηλητήριό σου»

«Προσεύχεσαι να αστοχήσουν».

«Είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Ο Σέιν είναι πιο εκρηκτικός, μπορεί να τρέξει και είναι ασταμάτητος στο ανοικτό γήπεδο μέχρι να φτάσει στο καλάθι. Από την άλλη, ο Μίσιτς είναι πιο "κοντρολαρισμένος" και μπορεί να "σκοτώσει" τον αμυντικό με αρκετούς τρόπους», είπε ο Μπίλι Μπάρον στο SDNA, συμπληρώνοντας: «Είναι δύο καταπληκτικοί παίκτες και πολύ αποτελεσματικοί. Είναι διαφορετικοί, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται».

Από την μεριά του, ο Ουίλ Κλάιμπερν, ένας παίκτης που έχει αντιμετωπίσει τους δύο παίκτες σε ματσάρες υψηλού επιπέδου, σημείωσε:

«Μιλάμε για δύο πολύ ταλαντούχους παίκτες. Κάποιοι θα έλεγαν ότι έπρεπε να κατακτήσουν το βραβείο του MVP στη σεζόν που διακόπηκε λόγω του Covid. Ο Μίσιτς το κατέκτησε την επόμενη... Κοίτα, είναι πάντα διασκεδαστικό να παίζεις απέναντί τους. Ξέρεις ότι θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι με υψηλό σκορ. Είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να σταματήσει και τους δύο. Οπότε, τι κάνεις; Προσπαθείς να απομονώσεις εντελώς τον έναν από τους δύο και να του τα "πάρεις" όλα. Δεν μπορείς να τους αφήσεις και τους δύο ελεύθερους για να παίξουν ελεύθερα. Οπότε... Διαλέγεις το δηλητήριό σου! Και, επιπρόσθετα, προσπαθείς να τους "χτυπήσεις" στην άμυνα και εκεί ίσως βρεις μία ισορροπία... Αλλά, αλήθεια, καλή τύχη!»

Η σκυτάλη περνά σε έναν πιο... καθαρό γκαρντ και έναν αθλητή που έχει κληθεί να μαρκάρει και τους δύο σε πολλές αναμετρήσεις. Ο Τζέισον Γκρέιντζερ έδωσε κάποια... tips, με βάση το πλάνο της Μπασκόνια νωρίτερα στη σεζόν, αλλά στο τέλος κινήθηκε στο... μονοπάτι του Κλάιμπερν.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος γκαρντ ανέφερε: «Προφανώς όταν παίζεις κόντρα στους Λάρκιν και Μίσιτς ξέρεις ότι αντιμετωπίζεις δύο από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, παίζουν καταπληκτικά. Έχουν υψηλότατο iq, κάνουν την ομάδα τους καλύτερη... Είναι σίγουρα δύσκολο να τους σταματήσεις. Μπορεί να κόψεις τον έναν, αλλά τότε θα εμφανιστεί ο άλλος και θα κάνει την δουλειά που πρέπει. Εμείς τους κερδίσαμε στην έδρα μας και κάναμε τρομερή δουλειά αμυντικά. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να τους αφήσουμε off ball, να μην έχουν την μπάλα στα χέρια τους ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Είχαμε αποφασίσει ότι αν χάναμε, θα ήταν προτιμότερο να χάσουμε από τους υπόλοιπους παίκτες της Εφές. Αυτοί οι δύο παίρνουν τις περισσότερες μπάλες και αποκτάς αυτόματα πλεονέκτημα αν τους "κόψεις" την δημιουργία. Η Εφές όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο παίκτες... Είναι μία εξαιρετική ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Απλά έχουν και δύο MVPs! Με λίγα λόγια: Πρέπει να παίξεις με δύναμη, να τους κουράσεις όσο το δυνατόν περισσότερο και να προσευχηθείς να αστοχήσουν ή να έχουν ένα κακό βράδυ».

Η ερώτηση του SDNA για το πώς μπορούν να μείνουν εκτός... κάδρου οι Λάρκιν - Μίσιτς έφτασε μέχρι και την Γερμανία. Οι Βλάντιμιρ Λούσιτς και ΝτεΣόν Τόμας, δύο πολύ έμπειροι και top class παίκτες, προσπάθησαν να απαντήσουν και να δώσουν μία διαφορετική οπτική για το ζήτημα, που, ωστόσο, έμεινε στο γενικό πλαίσιο του σεβασμού στην ποιότητα...



«Με σιγουριά θα πω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό», είπε ο Τόμας για το σενάριο του... stop στο δίδυμο της Εφές, προτού προσθέσει: «Δύο εξαιρετικοί παίκτες, που αγαπούν το παιχνίδι και παίζουν σκληρά. Πώς τους σταματάς; Σε πρώτη φάση, πρέπει να είσαι aggresive. Είναι αναγκαίο να τους δυσκολέψεις όσο πιο πολύ γίνεται, να μην τους αφήσεις να κάνουν το παιχνίδι τους. Προφανώς δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν βρίσκονται και οι δύο στο παρκέ. Πρέπει όμως να έχεις ένα συγκεκριμένο mindset: Απόλυτο focus και στους δύο, να τους το κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται».

Από την πλευρά του, ο Βλάντιμιρ Λούσιτς, που την τελευταία διετία ηταν μέλος στην καλύτερη (2021) και στην δεύτερη καλύτερη (2022) πεντάδα της χρονιάς στην Euroleague, σημείωσε στο SDNA:

«Πιθανότατα το καλύτερο δίδυμο στην Euroleague. Έχουν σπουδαία αυτοπεποίθηση στην επίθεση, είναι πολύ έμπειροι. Ο Σέιν Λάρκιν είναι ένας από τους πιο δύσκολους παίκτες να μαρκάρεις στο "1 εναντίον 1". Τρομερή ταχύτητα, εκπληκτικός έλεγχος, πολύ καλό τελείωμα είτε κοντά στο καλάθι είτε από το τρίποντο. Από την πλευρά του, ο Βάσα τα έχει όλα! Έχει το "πακέτο". Μπορεί να "διαβάσει" το παιχνίδι, να παίξει pick and roll... Αναμφίβολα είναι μία πρόκληση για κάθε ομάδα να σταματήσει αυτούς τους δύο, τόσο ως δίδυμο όσο και ατομικά. Πώς τους σταματάς; Ειλικρινά, προσεύχεσαι να αστοχήσουν!».

Θα καταφέρει να βρει άραγε ο Ολυμπιακός τον κρυπτονίτη για τους δύο supermen της Εφές στο σημερινό ματς;