Άρης: Ο «Αντώνης» Κάουαν μαζί με... Γκάλη και Βεζένκοφ

Με αφορμή την ανάδειξη του Άντονι Κάουαν σε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, η ΚΑΕ Άρης έκανε μια ιστορική αναδρομή στους «κιτρινόμαυρους»« παίκτες που είχαν κερδίσει την αντίστοιχη τιμητική διάκριση.

Μάλιστα, στη δημοσίευσή της η ΚΑΕ Άρης αναφέρει χαΐδευτικά τον Κάουαν ως Αντώνη, καθώς έτσι τον αποκαλούν μέσα στην ομάδα.

Αναλυτικά: «Με τους 15 πόντους που πέτυχε κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας Oscar, ο Άντονι Κάουαν JR αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της φετινής Stoiximan Basket League.

Ο Αντώνης, όπως τον φωνάζουν προπονητές και συμπαίκτες, τελείωσε την κανονική περίοδο με 359 πόντους, ενώ ήταν επίσης 3ος στις ασίστ, πρώτος σε εύστοχες βολές, 4ος στα κλεψίματα και πρώτος στα κερδισμένα φάουλ.

Way to go Anthony!

Ας θυμηθούμε όλους τους παίκτες του Άρη που αναδείχτηκαν πρώτοι σκόρερ του πρωταθλήματος:

-Ο νυν πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Χάρης Παπαγεωργίου, το 1978-79.

-Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού Πρωταθλήματος, Νίκος Γκάλης, για 11 σερί σεζόν (1980-1991).

-Ο Νέστορας Κόμματος (2003-04).

-Ο Σάσα Βεζένκοφ (2014-15).

-Ο Ουίλ Κάμινγκς (2016-17)».