Ουόριορς: Αποφοίτησε ο Κάρι μετά από 13 χρόνια!

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς για να επιλεγεί στη θέση 7 του ντραφτ 2009 στο ΝΒΑ, είχε αποχωρήσει από το Davidson και αφήνοντας τις σπουδές του στη... μέση για να κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα.

Μετά από 13 χρόνια με πολλούς προσωπικούς τίτλους και τρία πρωταθλήματα, ο Κάρι το πήρε απόφαση να ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του και να κατακτήσει ακόμα μία σπουδαία διάκριση. Να πάρει το πτυχίο του στην κοινωνιολογία, δίνοντας το παράδειγμα προς άπαντες και δείχνοντας πως όλα μπορούν να συνδυαστούν και πως ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπεις.

Για την ιστορία, ο Κάρι παρακολούθησε διαδικτυακά τα μαθήματα του τελυταίου του εξαμήνου βάζοντας ακόμα ένα... μεγάλο τρίποντο στη ζωή του.

Η σχετική ενημέρωση των Ουόριορς:

13 years after entering the NBA, Stephen Curry is a college grad.



Stephen completed his final semester of coursework this spring and will receive a Bachelor of Arts degree with a major in Sociology from Davidson College.



Congrats to the Class of 2022! pic.twitter.com/R3giuMtPDx