Μπαρτζώκας: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι η πιο έμπειρη ομάδα του Final Four, ούτε το φαβορί»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το Final Four του Βελιγραδίου και τόνισε πως ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί ούτε την πιο έμπειρη ομάδα μεταξύ των τεσσάρων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, ούτε το φαβορί.

Αναλυτικά όσα είπε στην media day των Πειραιωτών ενόψει του Final Four:

«Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Η πολυπληθής παρουσίας σας δείχνει τη σημασία του γεγονότος, του Final Four. Μετά από χρόνια μια ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός πάλι στην προκειμένη περίπτωση είναι στο Final Four. Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ευχαριστηθούμε τη συμμετοχή μας, πιεστήκαμε πολύ. Κάθε χρόνο η διοργάνωση γίνεται και πιο δύσκολη. Είναι σημαντικό ότι είμαστε παρόντες εκεί. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Η ομάδα μας δεν είναι η πιο έμπειρη, όπως πολλοί λένε. Διάβασα σε μια ανάλυση πως είμαστε η λιγότερο έμπειρη ομάδα, έχουμε μόνο τρεις παίκτες που έχουν παίξει ξανά σε Final Four, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν 7-9-10 παίκτες. Θα προσπαθήσουν οι παίκτες μας με τις πολλές συμμετοχές, ο Παπανικολάου, ο Σλούκας και ο Πρίντεζης να βοηθήσουν και τους άλλους στο πώς πρέπει να προσεγγίσουν το γεγονός. Στο Final Four όπως ξέρετε δεν είναι μόνο τα 40' του ημιτελικού. Είσαι στην προσοχή των media όλης της Ευρώπης, οι ατζέντηδες προσπαθούν να κάνουν νέες συνεργασίες. Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς. Άρα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε στα 40' και να είμαστε έτοιμοι».

Για την απόφασή του να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και αν φανταζόταν τη φετινή πορεία: «Δεν σκέφτεσαι έτσι ποτέ, μετράς τα επαγγελματικά δεδομένα. Η ζωή σε φέρνει εκεί. Στο μυαλό μου είχα πως πρέπει να πάμε για μεγάλα πράγματα, αυτές τις φιλοδοξίες έχει ο Ολυμπιακός. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ξέρω τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν παίζεται πια από τρεις - τέσσερις χώρες στην Ευρώπη. Οι γερμανικές και οι γαλλικές ομάδες βελτιώνονται. Ο ανταγωνισμός θα αυξάνεται. Βεβαίως, μειώθηκε λόγω της Ρωσίας και ίσως αυτό ισχύει και για του χρόνου. Αλλά, επειδή έχει απλωθεί το μπάσκετ παντού, το ενδιαφέρον όλων είναι στην Euroleague. Είχαμε μέσα στο μυαλό μου ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο, το είχα σαν στόχο. Είμαι χαρούμενος που το καταφέραμε».

Για την κατάκτηση της Euroleague το 2013 και πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος, αλλά και η ομάδα από τότε: «Τότε ήταν τα πρώτα πλέι οφ που συμμετείχα, τώρα ήταν τα πέμπτα. Έχουν μεσολαβήσει αρκετές σειρές σημαντικών παιχνιδιών. Είναι το 3ο Final Four για εμένα, σαφώς και είμαι πιο ώριμος. Μην το παρεξηγήσετε, είμαι περισσότερο σοφός, για να αναδεικνύω τι είναι πραγματικά σημαντικό και να απορρίπτω στο μυαλό μου τι δεν είναι τόσο σημαντικό. Μπορώ να φιλτράρω τα πράγματα λίγο καλύτερα. Τότε προερχόμουν από το Μαρούσι και τον Πανιώνιο. Τώρα είναι διαφορετικό το ποιος είμαι. Όμως, το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα. Η ομάδα μας έχει αρκετά Final Four, κατακτήσεις και τελικούς τα τελευταία 10-12 χρόνια. Το βλέπω σαν συνέχεια με αυτό το διοικητικό μοντέλο, μαζί με τους κ. Αγγελόπουλους, από τότε που πήγαν σε πιο μετρημένη οικονομική πολιτική. Είχαν ένα διοικητικό μοντέλο και έναν τρόπο σκέψης για το πώς θα φτάσει μια ομάδα στην κορυφή. Πολλές ομάδες σκέφτονται πλέον έτσι. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να επενδύει κάποιος 20-30 εκατομμύρια από την τσέπη του κάθε χρόνο. Εγώ είμαι εδώ, οι παίκτες μας είναι εδώ. Όμως, όλο αυτό προέρχεται από ένα πετυχημένο διοικητικό μοντέλο».

Για το αν η πίεση είναι μεγαλύτερη στο Game 5 με την Μονακό ή στον ημιτελικό με την Εφές: «Χωρίς αμφιβολία το πιο κρίσιμο παιχνίδι ήταν το Game 5 με την Μονακό, ως προς την πίεση. Είχαμε πίεση σαν ομάδα και εγώ προσωπικά, ένιωσα στρεσαρισμένος. Ο κόσμος είχε προσδοκίες, η Μονακό μας έφτασε στα όριά μας. Είμαι Έλληνας, καταλαβαίνω τι μου λένε στον δρόμο και διαβάζω τα media. Προσπαθώ να περάσω στους παίκτες μας ότι ολοκληρώσαμε το πιεστικό κομμάτι της χρονιάς και πρέπει να πάμε να το διασκεδάσουμε. Προφανώς, καταλαβαίνεται όλοι ότι δεν είμαστε το φαβορί απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Αλλά φυσικά ο κόσμος θα έρθει να μας υποστηρίξει και περιμένει μάχη για κάθε κατοχή. Αυτό θα το κάνουμε σίγουρα».

Για την δήλωσή του πως η επιστροφή του στον Ολυμπιακό ήταν μια «επαγγελματική απόφαση»: «Όταν γύρισα μέτρησα επαγγελματικά τα δεδομένα. Προφανώς, στη συζήτηση με τους προέδρους ζήτησα κάποια πράγματα. Συμφώνησαν με αυτά που ζήτησα. Ήταν μια επαγγελματική απόφαση τότε. Τώρα αν χαίρεσαι λίγο παραπάνω με την τριβή και το περιβάλλον... Έχω ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους της ομάδας και τον Ολυμπιακό σε διάφορα αθλήματα. Νιώθω λίγο πιο χαρούμενος. Αυτό έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι εγώ. Καμιά φορά, όπως στον τελικό του Κυπέλλου, αφήνω λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Είναι λίγες οι στιγμές χαράς. Άφησα τον εαυτό μου να εκδηλωθεί γιατί δεν είναι και πολλές οι χαρές που έχεις κάνοντας αυτή τη δουλειά».

Περισσότερα σε λίγο...