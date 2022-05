Πήρε την 3η θέση στο BCL η Λούντβιγκσμπουργκ με... καταιγισμό τριπόντων (vid)

Η γερμανική ομάδα είχε 14/24 τρίποντα έναντι 6/22 των αντιπάλων της και με πρώτο σκόρερ τον Σάιμον, που είχε 27 πόντους, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Ακολούθησε σε απόδοση ο Χουλς με 15 πόντους και ο Κότον με 13, ενώ από την άλλη πλευρά οι ΜακΓκι και Ράγκλαντ σκόραραν 14 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά από τη δεύτερη περίοδο, όταν η Λούντβγκσμπουργκ ανέβασε την απόδοσή της, κλείνοντας το ημίχρονο στο 42-29. Η διψήφια διαφορά συντηρήθηκε μέχρι το τέλος και αυξήθηκε μάλιστα μέχρι το +27 (81-54).

Δεκάλεπτα: 27-19, 42-39, 69-58, 88-68.

