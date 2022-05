Στην καλύτερη πεντάδα του Eurocup o Τεόντοσιτς και ένας πρώην του Άρη

Μαζί με τον Σέρβο γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, στην ίδια κορυφαία πεντάδα συμπεριλήφθηκαν ο Ουίλ Κάμινγκς της Μετροπόλιταν, ο οποίος αγωνίστηκε στον Άρη τη σεζόν 2016-17, o Μαμ Ζαϊτέ επίσης της Βίρτους, o Ντέρεκ Νίνταμ της Μπούρσασπορ και ο Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ της Ουλμ.

Υπενθυμίζεται πως ο τελικός του Eurocup διεξάγεται μεταξύ των Βίρτους Μπολόνια και Μπούρσασπορ, την προσεχή Τετάρτη (11/5, 21:30), διεκδικώντας τον τίτλο και παράλληλα ένα εισιτήριο για την επόμενη Euroleague.

