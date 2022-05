WNBA 2022: Μια σεζόν στην... σκιά της Μπρίτνεϊ Γκράινερ

Το WNBA κάνει τζάμπολ σε λίγες ώρες και το SDNA παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών του πλανήτη. Οι κινήσεις της off season, τα φαβορί, η λαμπερή επιστροφή και η μεγάλη απούσα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το ΝΒΑ βρίσκεται στο... απόγειό του με τα πλέι οφ της λίγκας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις ομάδες να παλεύουν με στόχο να φτάσουν στην κορυφή. Κάτι πολύ δύσκολο και άκρως απαιτητικό για κάθε μία από τις οκτώ ομάδες που έμειναν στη λίγκα.

Την ίδια ώρα όμως ένα ακόμα πρωτάθλημα ετοιμάζεται να κάνει τζάμπολ σε λίγες ώρες. Το WNBA μπαίνει στην καθημερινότητα των φίλων του μπάσκετ, σε μια σεζόν που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και οι κινήσεις που έγιναν στην Off season προμηνύουν για μια από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν στα χρονικά της λίγκας.

Λίγο πριν οι 12 ομάδες μπουν στη... μάχη το SDNA σας βάζει στο κλίμα, παρουσιάζοντας όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την σεζόν που έρχεται.

Οι κινήσεις που έκλεψαν την παράσταση

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών η κινητικότητα στις 12 ομάδες της λίγκας ήταν έντονη. Και προϊδέαζε για μια σεζόν με τεράστιο ενδιαφέρον. Κάτι που ήρθε να φανεί και από τις κινήσεις που έκαναν οι ομάδες στο διάστημα αυτό.

Η πιο σημαντική κίνηση της off season ανήκει στους Los Angeles Sparks, καθώς η ομάδα του Ντέρεκ Φίσερ έκανε δική της την Λιζ Καμπέιτζ, η οποία αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια της φετινής σεζόν, συνθέτοντας ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Νέκα Ογκουομίκε. Η Αυστραλή σέντερ αποχώρησε από το Λας Βέγκας και τις Aces και... πήρε το ταλέντο της με προορισμό την Καλιφόρνια.

Εξίσου σημαντικές κινήσεις έκαναν και οι Phoenix Mercury. Οι περσινές φιναλίστ του WNBA ενισχύθηκαν με την απόκτηση της Τίνα Τσαρλς από τις Washington Mystics, αλλά και της Ντάιαμοντ ΝτεΣιλντς, η οποία άφησε τις πρωταθλήτριες Chicago Sky για να... ανταμώσει με την GOAT Ντιάνα Ταουράσι και την Σκάιλαρ Ντίγκινς-Σμιθ.

Δυναμικά κινήθηκαν και οι πρωταθλήτριες Chicago Sky, που ναι μεν έχασαν την ΝτεΣιλντς, αλλά απέκτησαν την Έμα Μίσμαν, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στις Waashington Mystics και πλέον επιστρέφει στο WNBA για λογαριασμό της ομάδας από το Ιλινόις.

Οι New York Liberty κινήθηκαν δυναμικά στην off season και πέραν της πρόσληψης της Σάντι Μπροντέλο στην τεχνική ηγεσία, έκαναν δική τους την -μέχρι πρότινος- βασική σέντερ των Chicago Sky, Στέφανι Ντόλσον, προσθέτοντας στον υπάρχον κορμό ένα δυνατό κορμί που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι.

Σημαντική ενίσχυση και για τις Connecticut Sun, που πρόσθεσαν την Κόρτνεϊ Ουίλιαμς, η οποία αποχώρησε από την Ατλάντα και τις Ντριμ, ενώ εξίσου σημαντική κίνηση πραγματοποίησαν και οι Minnesota Lynx, οι οποίες απέκτησαν την Έιντζελ ΜακΚόουτρι.

Τα φαβορί

Αναμφίβολα η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρυσι ξεκινάει από θέση ισχύος, ως η team to beat της λίγκας. Οι Chicago Sky έχουν τον πυρήνα, αλλά και μια ηγέτιδα με winner mentality, την Κάντας Πάρκερ, κάτι που τις καθιστά και φέτος σε θέση ισχύος. Μόνο που φέτος ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός.

Οι Phoenix Mercury ενισχύθηκαν σημαντικά και θέλουν να φτάσουν εκεί που δεν κατάφεραν πέρυσι, οι Seattle Storm διατήρησαν αναλλοίωτη την Big-3 τους (Σου Μπερντ, Μπριάνα Στιούαρτ, Τζούελ Λόιντ) και παραμένουν στα φαβορί για τον τίτλο, ενώ και οι Connecticut Sun διαθέτουν ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ της λίγκας και θα παλέψουν για τον τίτλο.

Σε αυτή την τετράδα ομάδων προσθέστε τις Las Vegas Aces, τις Los Angeles Sparks, αλλά και τις Washington Mystics, καθώς φέτος η Έλενα Ντέλε Ντον είναι απόλυτα υγιής και ξεκινάει κανονικά τη σεζόν μετά από 2 χρόνια απραξίας. Κάτι που κάνει τον ανταγνωισμό ακόμα πιο σκληρό φέτος!

Last dances

Η φετινή σεζόν μοιάζει ξεχωριστή για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι η 25η σεζόν στην ιστορία της λίγκας, πράγμα που αποτυπώνει την συνέπεια και την σταδιακή άνοδο σε όλα τα επίπεδα, αλλά γιατί δύο εκ των θρύλων του αθλήματος αναμένεται να ρίξουν τίτλους τέλους.

Η Σίλβια Φόουλς, παίκτρια-σύμβολο των Minnesota Lynx, ανακοίνωσε πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας της, βαδίζοντας στο 37ο έβδομο έτος της ηλιικίας της. Κάτι που καθιστά αυτόματα τα παιχνίδια που ακολουθούν ιδιαίτερα και μοναδικά. Άλλωστε η Φόουλς βρίσκεται στη λίγκα από το 2008 έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, 2 Finals MVP και ένα βραβείο MVP.

Δεν θα είναι όμως η μόνη που θα ρίξει τίτλους τέλους.

Έστω κι αν δεν έχει γίνει ακόμα επίσημο, η φετινή μοιάζει να είναι η τελευταία σεζόν της σπουδαίας Σου Μπερντ στα παρκέ. Έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών του πλανήτη, με τη φανέλα των Σιάτλ Στορμ, η σπουδαία πλέι μέικερ αποφάσισε να παίξει ακόμα μια σεζόν φέτος και εκτός απροόπτου αυτή θα είναι και η τελευταία της μεγάλης καριέρας της.

Κατά τη διάρκεια της off season η Μπερντ είπε αρκετες φορές πως έκανε πολλές σκέψεις σχετικά με το μέλλον της, με το ενδεχόμενο απόσυρσης να γίονεται όλο και πιο έντονο. Κάτι που αναμένεται να συμβεί με το πέρας της σεζόν που διανύουμε.

Η επιστροφή του ενός εκατομμυρίου

Οι ομάδες έκαναν πολλές κινήσεις στην off season με σκοπό να ενισχυθούν. Μια όμως ήταν αυτή που επισκίασε τα πάντα. Και δεν είχε να κάνει με παίκτρια, αλλά με μια μεγάλη επιστροφή στην λίγκα, έστω κι από άλλο πόστο.

Η Μπέκι Χάμον άφησε το coaching staff των Σαν Αντόνιο Σπερς και την θέση της assistant coach δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς και επέστρεψε στο WNBA για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Las Vegas Aces. Όχι με το... αζημίωτο φυσικά.

Η Χάμον έχει η πρώτη προπονήτρια στην ιστορία της λίγκας με συμβόλαιο που φτάνει το 1 εκατ. ετησίως, κάτι που φυσικά την κατατάσσει στην πιο υψηλά αμειβόμενη προπονήτρια στην ιστορία της λίγκας. Και φυσικά της φέρνει ευθύνες για επιτυχία, καθώς οι «Άσοι» έχουν σαν στόχο την κατάκτηση του τίτλου, με την Χάμον να τις καθοδηγεί σε αυτό.

Η απούσα... παρούσα Μπρίτνεϊ Γκράινερ

Last but not least, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της φετινής σεζόν. Οι Phoenix Mercury θα έχουν μια πολύ ηχηρή απουσία στο ξεκίνημα της σεζόν. Κι αυτό γιατί η Μπρίτνεϊ Γκράινερ κρατείται στις φυλακές της Ρωσίας εδώ και περίπου 2,5 μήνες, καθώς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Σερεμέτιεβο με την κατηγορία κατοχής ναρκωτικών.

To WNBA από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Γκράινερ και το έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Πέραν των επίσημων τοποθετήσεων της Κάθι Ένγκελμπερτ, Κομισάριου του WNBA, η λίγκα πήγε ένα βήμα παρακάτω, καθώς όλες οι ομάδες θα έχουν στις φανέλες τους, αλλά και στο παρκέ κάθε γηπέδου τα αρχικά της Γκράινερ, αλλά και τον αριθμό της (42).

Η κίνηση αυτή βέβαια δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Πως η Γκράινερ κρατείται όμηρος στις ρωσικές φυλακές, ανήμπορη να κάνει αυτό που αγαπά, να παίζει μπάσκετ, αλλά και να είναι δίπλα στους δικούς της ανθρώπους. Η απουσία της κάνει θόρυβο, όπως κι αν το δει κάποιος.