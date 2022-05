La La Land!

Αν ήταν περιπέτεια, θα ήταν το fight club. Αν ήταν ντοκυμαντέρ, θα ήταν το «The Parking Lot movie». Μόνο που το χθεσινό ήταν μιούζικαλ. Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με καλεσμένη την Έμμα Στόουν, χόρευαν γύρω από τη γη της Επαγγελίας τους.

City of stars

Are you shining just for me?

«Η μέρα που υπέγραψα στον Ολυμπιακό είναι μία από τις δύο-τρεις πιο ευτυχισμένες της ζωής μου. Υπήρξε αμφισβήτηση, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης και Ελλάδος. Διαδεχόμουν τον Ίβκοβιτς, σε μια ομάδα που τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει; Οτιδήποτε και να έκανα θα ήταν λιγότερο. Ήξερα μέσα μου, πως θα μπω σε μια διαδικασία φοβερής αμφισβήτησης και πίεσης. Όλο αυτό, ωστόσο, ήταν κάτι, που επειδή ήμουν και φίλαθλος του Ολυμπιακού, το βίωσα σαν μεγάλη χαρά. Συναισθηματικά, ήταν μεγάλη χαρά για εμένα. Δεν το είδα σαν προπονητική δικαίωση. Και, πάνω κάτω ήξερα τι με περίμενε. Άλλωστε, για να ξαναπάρουμε την Ευρωλίγκα περάσαμε από χίλια κύματα».

City of stars

There's so much that I can't see…

«Φυσικά μεγάλη εμπειρία ήταν και αυτό που έζησα στο πάρκινγκ. Είναι σοκαριστικό όταν οι φίλαθλοι της ομάδας σου αξιώνουν να φύγεις και σε εισαγωγικά σε προπηλακίζουν. Δεν με χτύπησε κανείς, όμως με έβριζαν και με υποτιμούσαν. Όλο αυτό έμεινε στο μυαλό μου και δεν θα φύγει ποτέ. Θα μπορούσα να κάτσω πάνω στο συμβόλαιό μου. Δεν το έκανα. Ξέρω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι αυτοί οι λίγοι που ήρθαν στο πάρκινγκ, αλλά δεν το έχω μετανιώσει, ούτε θεωρώ ότι ήταν θυσία. Και πάλι έτσι θα το χειριζόμουν αν γύριζα τον χρόνο πίσω».

I don't care if I know

Just where I will go

Cause all that I need's this crazy feeling

Έχω μεγαλώσει έτσι που ποτέ δεν είχα εκδικητικές τάσεις. Δεν το έχω στη φύση μου. Πρώτα απ’ όλα δεν έχω καμία μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, ούτε είμαι νάρκισσος. Αν δείτε δεν έχω βγάλει ούτε μία φωτογραφία με την ομάδα όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Όταν γυρίσαμε με το πούλμαν και μας υποδέχθηκε χιλιάδες κόσμου, οι Πρόεδροι με παρακινούσαν να βγω κι εγώ έξω μαζί με τους παίκτες, όμως δεν το έκανα. Δεν ήθελα καν. Δεν είναι το στυλ μου αυτό. Οπότε αυτές οι στιγμές δεν με υπερενθουσιάζουν. Έχω την αίσθηση πως με τον τρόπο που λειτουργώ μπορώ να διαχειρίζομαι αυτές τις καταστάσεις καλύτερα».

Think I want it to stay

***

Γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1965. Από όλες τις πληροφορίες αυτή ίσως και να είναι η μοναδική που ο κόσμος δε γνωρίζει ή για την ακρίβεια δε θυμάται. Διότι τι μπορείς να γράψεις για τον Γιώργο Μπαρτζώκα που να μην έχει, ήδη, γραφτεί – τι μπορείς να πεις που να μην έχει ειπωθεί; Από τα περίεργα μυτερά, υπερμεγέθη παπούτσια του στα μονοκόμματα κοστούμια του ̇από τις γκριμάτσες του στη διάρκεια των παιχνιδιών ως τις λεπτές του γραβάτες που συνήθως μιμούνται τη γλώσσα του σώματός του ̇ από τα ξεσπάσματα στα τάιμ άουτ και τα χαμένα αριστερά λέι απ ως τις αποβολές με τεχνικές ποινές ̇από την κατάκτηση της ευρωλίγκα στον προπηλακισμό του πάρκινγκ ̇όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Είναι η επιμονή. Είναι η δουλειά. Είναι η αυτοκριτική. Είναι η βελτίωση. Είναι η προετοιμασία. Είναι το όραμα. Είναι η προσαρμογή. Είναι η επιστροφή. Είναι η γη της Επαγγελίας του. Είναι ο Ολυμπιακός. Είναι το όνειρο, ο εφιάλτης, και πάλι το όνειρο. Είναι το 2013. Είναι το 2014. Είναι το 2020. Είναι το 2022. Είναι το 1965…

«Λίγο πολύ είναι γνωστή η ιστορία των παιδικών μου χρόνων. Έχω μια αδελφή δύο χρόνια μεγαλύτερη, τη Λυδία. Μεγαλώσαμε χωρίς πατέρα γιατί ήταν εξορία. Ελευθερώθηκε όταν έγινα 9 ετών. Ήταν πολιτικοποιημένη κατάσταση, λόγω των καιρών και όχι μόνο λόγω της ιδεολογίας του πατέρα μου. Ήταν μια κατάσταση δύσκολη για όλους τότε, γιατί είχαμε δικτατορία. Και στην μεταπολίτευση, όμως, ο πατέρας μου συνέχισε την πολιτική δράση του, καθώς ήταν από τα ηγετικά στελέχη της ΕΔΑ (Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς), οπότε εγώ μεγάλωσα μέσα σε όλο αυτό. Η όλη κατάσταση, προφανώς, με επηρέασε ως παιδί, γιατί όταν μεγαλώνεις χωρίς τον πατέρα στο σπίτι, αρχίζουν οι ρόλοι και διαμορφώνονται διαφορετικά. Στην ουσία η μητέρα μου ανέλαβε και τους δύο ρόλους. Όμως, δεν ήταν μόνο για μένα δύσκολα, ήταν για πολύ κόσμο».

Έτσι προλογίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Εισάγει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κατανοήσουμε την ψυχοσύνθεσή του. Να αντιληφθούμε τη μοναχικότητά του. Τη μοναχικότητα του αγωνιστή. Και κατόπιν να καταλάβουμε και την πορεία του. Το μπάσκετ που ήρθε συμπτωματικά όταν ήταν 12 ετών και έπαιζε ποδόσφαιρο στη γειτονιά του. Την αγκαλιά του Αμαρουσίου, στο οποίο έβρισκε φωλιά να κρυφτεί από την αμηχανία της εφηβείας και του ύψους του. Τη Βαρβάκειο σχολή και την απαίτηση του άριστα. Τις φωνές της οικογένειας για το μπάσκετ. Τη νομική και τις πολιτικές επιστήμες – πανεπιστήμιο όπου πέρασε και φοίτησε για χάρη των γονιών του. Τον πόνο. Τα χειρουργεία. Την προπονητική.

«Τότε τα κάναμε όλα λάθος, με αποτέλεσμα το σώμα μου να με αφήσει. Έκανα μικρός εγχειρήσεις. 21 ετών έκανα την πρώτη, μετά δεύτερη, τρίτη και σιγά σιγά άρχισα να πέφτω επίπεδο. Το μπάσκετ ήταν πραγματικά το πάθος μου και για αυτό ακολούθησα την προπονητική. Ήδη από 20 ετών όταν ήμουν στο Μαρούσι, ήμουν προπονητής στα μίνι της ομάδας για να συμπληρώνω ένα χαρτζιλίκι, αλλά και γιατί μου άρεσε. Έτσι όταν είδα ότι ως παίκτη άρχισε να με αφήνει το σώμα μου, αποφάσισα να γίνω προπονητής. Ξεκίνησα από μικρά σωματεία, τοπικά. Παράλληλα κάποια χρόνια ήμουν και διευθυντής στο γήπεδο του Αμαρουσίου. Ήταν μια δουλειά που μου πρόσφερε ένα σταθερό μισθό και παράλληλα μου επέτρεπε να είμαι και προπονητής. Δεν σκέφτηκα ποτέ να ακολουθήσω κάποιο άλλο επάγγελμα. Ακολούθησα αυτό που ήθελα, με κόστος στην αρχή, γιατί όταν είσαι προπονητής στην ΕΣΚΑ ψάχνεις να φτάσεις κάπου. Όμως, παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν το ίδιο με εσένα, ακολουθούν αυτή τη διαδικασία και δεν είχαν την τύχη να φτάσουν εδώ που έφτασα εγώ. Οπότε στην ουσία ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Θα μπορούσε να αποτύχει όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γιατί συχνά η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο».

Τύχη είναι να είσαι έτοιμος όταν θα σου δοθεί η ευκαιρία… Ή μήπως ευκαιρία είναι να είσαι έτοιμος όταν σου δοθεί η τύχη; Πάντα μπορούν να δίνονται διαφορετικές ερμηνείες σε γεγονότα που είναι απόκοσμα, που οι εγκόσμιες γνώσεις μας δεν μπορούν να κατανοήσουν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περπάτησε όλη τη διαδρομή. Με τα ταλαιπωρημένα του γόνατα, τα οποία ουδέποτε θα εκτιμήσουν τη συνεχόμενη ορθοστασία, δούλεψε σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ. Από ομάδες ΕΣΚΑ και ΕΣΚΑΝΑ, μέχρι όλες τις θέσεις στο προπονητικό επιτελείο του Αμαρουσίου. Προσθέστε μίνι, γυναικείο, παιδικό, εφηβικό, τέταρτος βοηθός, τρίτος βοηθός, δεύτερος βοηθός, πρώτος βοηθός. Ώπα. Τελεία. Ευκαιρία. Τύχη. Παναγιώτης Γιαννάκης. Μαρούσι. 2003. «Είναι τιμή που με επέλεξε ο Γιαννάκης. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το προπονητικό πρόγραμμα και φυσικά που επιστρέφω στο Μαρούσι».

Από εκείνο το σημείο υπήρχε μόνο προς τα πάνω. Σαν ένα φυσικό μόσχευμα που μεταμορφώνει τις αρθρώσεις και σου δίνει τη δυνατότητα ξαφνικά να τρέχεις και να κάνεις άλματα χωρίς να νιώθεις πόνο. Τι απελευθέρωση! Τι συναίσθημα! Είχε φτάσει σαράντα ετών και χρειάστηκε – όπως ο ίδιος έλεγε με παράπονο – μια παιδική φιλία για να πάρει την πρώτη δουλειά στην Α1. «Αυτό φυσικά να σημαίνει ότι μου έγινε ρουσφέτι. Άλλωστε κανείς δεν σου εμπιστεύεται την ομάδα του αν δεν σε πιστεύει», έλεγε για τον Γιώργο Μαλάκο και την Ολύμπια Λάρισας, η οποία ήταν το πρώτο άλμα. Σαν τριπλουνίστας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα συνέχιζε με κάθε άλμα μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Ολύμπια. Μαρούσι. Πανιώνιος. Ολυμπιακός!

«Θα έλεγα, η διαδρομή μου είναι 25 χρόνια πλέον, έχοντας δουλέψει σε όλα τα επίπεδα ως πρώτος ή ως βοηθός. Αν μου λέτε ότι θα είχα την ευκαιρία να κοουτσάρω την Ολύμπια στα καλά της χρόνια, το Μαρούσι της Ευρωλίγκας, τον Πανιώνιο έναν μεγάλο και ιστορικό σύλλογο και μετά τον Ολυμπιακό θα έλεγα πως πρόκειται για μία ονειρική διαδρομή. Είναι, όμως, τέτοια η δουλειά που αν κολλήσεις στο παρελθόν μένεις πίσω. Σε ξεπερνά το παρόν».

Το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν πάντοτε συγκεχυμένα. Βιαζόταν το ένα να παρέμβει στο άλλο, σα να έπρεπε να επιβεβαιωθεί ο χρησμός πριν καν έρθει η ώρα του. Η Λοκομοτίβ, η Μπαρτσελόνα, η Χίμκι – όλα με σύνεση και όλα ασύνετα. Όλα με υπομονή και όλα βιαστικά. Όλα στην ώρα τους, μα όλα πρόωρα. Όλα μέχρι να φτάσουμε στο 2020.

«Δεν είχα στο μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση να γυρίσω στον Ολυμπιακό. Και επειδή θεωρούσα πως δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω στον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω στην Ελλάδα. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σκινδήλιας και δεν ένιωσα όπως την πρώτη φορά που είχαμε επικοινωνήσει. Σε πρώτη φάση ήμουν αρνητικός. Έγινε μια κουβέντα με τους προέδρους, στην οποία επίσης ήμουν αρνητικός, έγινε και δεύτερη και μετά από μεγάλη σκέψη πήρα μια απόφαση η οποία ήταν επαγγελματική και όχι συναισθηματική. Και αυτό γιατί έμαθα πια να τα ξεχωρίζω λίγο αυτά. Ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγα; Νιώθω 100% αυτή την αντιστροφή του κλίματος, αλλά μέσα μου σκέφτομαι, τι άλλαξε; Αναρωτιέμαι έχει να κάνει με το γεγονός ότι έζησα και δούλεψα στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια και έφυγα από το πεδίο τοξικότητας που έχει η ελληνική κοινωνία; Ή είναι ότι είχα μια καλή χρονιά με την Λοκομοτίβ και άλλη μία με την Χίμκι; Είναι ότι με κατηγορούσαν πως δεν κερδίζω τον Παναθηναϊκό εδώ, αλλά με την αμέσως επόμενη ομάδα μου τον κερδίσαμε τρεις φορές σε τέσσερις αγώνες; Τι άλλαξε; Μήπως ο κόσμος του Ολυμπιακού νοστάλγησε τον τρόπο που παίζαμε; Γιατί και αυτό παίζει ρόλο τελικά. Δεν είναι μόνο οι νίκες και οι ήττες, είναι και το πώς παίζει μια ομάδα. Ή είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε αποτύχει τα προηγούμενα δύο χρόνια, παρά τις μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά στα πρόσωπα; Ακόμα αναρωτιέμαι τι είναι… Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό δεν με αγγίζει και αυτό είναι προϊόν εμπειρίας. Γιατί ξέρω πολύ καλά, πως, αν έρθουν δύο ανάποδα αποτελέσματα, η απόλυτη αποδοχή θα πάψει να υπάρχει. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν σκέφτομαι καν».

Τι είναι; Μιούζικαλ είναι! Η ζωή είναι μιούζικαλ. Χορεύεις αργά στις απογοητεύσεις σου, τραγουδάς στις ευτυχίες σου, βυθίζεσαι στους στίχους στην απόγνωσή σου, δακρύζεις περπατώντας μόνος στον πόνο σου, ξεσηκώνεις την παρέα στον ενθουσιασμό σου, κοιτάζεις τα αστέρια στον έρωτα, χαμογελάς μπροστά σε μια θάλασσα στην αγάπη, χορεύεις κάνω στα καπό στις επιτυχίες. Μιούζικαλ είναι η ζωή και τίποτα δε σε κρατάει από τον ρυθμό της…

Σώπα. Κλείσε τα μάτια. Ξέχνα ό,τι έχει συμβεί. Νιώσε την καρδιά σου. Σβήσε το μυαλό σου. Ξέχνα τις προκαταλήψεις σου. Άσε τη ντροπή σου. Χαλάρωσε το σώμα σου. Άκου το ρυθμό.

***

A voice that says, I'll be here

And you'll be alright

That now our dreams may finally come true