Ώρα για πίεση - μία πιο προσεκτική ματιά στην Λούντβιγκσμπουργκ

Την τελευταία φορά που η MHP Riesen Ludwigsburg βρέθηκε στο Final Four, το 2018, είχε ξεκινήσει την πορεία της από τα Προκριματικά και ήταν το αουτσάιντερ που ελάχιστοι περίμεναν να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αναλυτικά το σχετικό αφιέρωμα του BCL:

Αυτή τη φορά, έχει κάνει ήδη δύο νίκες κόντρα στην πρώην πρωταθλήτρια Lenovo Tenerife, την τουρκική δύναμη Galatasaray, και την περσινή συμμετέχουσα του Final Eight, JDA Dijon. Μάλιστα, κανένα από τα αποτελέσματα της στη σεζόν δεν έμοιαζε απρόσμενο. Αν αυτό δεν υποδηλώνει πρόοδο της ομάδας, τότε τι; Από την έναρξη του Basketball Champions League μέχρι σήμερα, μόνοι οι Tenerife, San Pablo Burgos, και AEK πάνε στο Final Four με μεγαλύτερη συχνότητα από την ομάδα του John Patrick.

Πώς παίζει

Ο John Patrick είναι γνωστός για το διευρυμένο rotation που χρησιμοποιεί και η αρχική 5άδα δεν σημαίνει πολλά για την Ludwigsburg. Οι τρεις παίκτες που πρέπει να περιμένουμε ως βασικούς και με μεγάλο χρόνο συμμετοχής είναι οι Hulls, Jonah Radebaugh και Justin Simon. Δεδομένου του μεγέθους και της ευελιξίας του αντίπαλου σέντερ, Islaem Bako, δεν θα πρέπει να μας σοκάρει το να δούμε τον Happ να παίρνει τη θέση του Polas Bartolo στο ζωγραφιστό.

Ανεξαρτήτως ποιοι πέντε θα βρίσκονται στο παρκέ, η ταυτότητα της ομάδας δεν αλλάζει και βασίζεται στην δύναμη και την συνέπεια. Δεν υπάρχει πιο φίζικαλ ομάδα στον κόσμο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο σαν να απαρτίζεται από… λύκους, πάει ανελέητα στο επιθετικό ριμπάουντ και ψάχνει τις παγίδες σε κάθε γωνία πάσας. Στην επίθεση, θέλει να οδηγεί την μπάλα μπροστά με τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και να ελέγχει το τέμπο για 40 λεπτά.

Η φάση παρακάτω είναι ενδεικτική του "The Ludwigsburg Experience". Η φάση ξεκινά με επαναφορά για την Cluj Napoca και τον #5, Justin Simon να έχει πλάτη στον παίκτη που επαναφέρει. Ο σκοπός είναι να αποφευχθεί η Cluj από το να πιάσει την πάσα στο κέντρο του παρκέ. Αν η Ludwigsburg καταφέρει να το αποτρέψει αυτό, είναι πάντα έτοιμη να εφαρμόσει παγίδες. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει παγίδα, αλλά ο Simon αλλάζει στον χειριστή και χρησιμοποιεί τα άκρα του για να τον βγάλει εκτός θέσης. Τα highlights είναι κάτι σύνηθες, όταν ο Justin Simon βρίσκεται στο παρκέ. Δεν καταλήγουν όλες οι πιεστικές άμυνες σε κλέψιμο, αλλά η ενέργεια που απαιτείται για να προσπελαστεί αυτή η άμυνα οδηγεί συχνά σε λάθη στην εξέλιξη της φάσης.

Η πίεση δεν περιμένει απλά την επαναφορά των αντιπάλων. Αυτό που κάνει τέλεια η Ludwigsburg είναι οι μεταβάσεις στις φάσεις του αγώνα. Το πιο εμφανές παράδειγμα αυτού είναι ο τρόπος που πάει στα επιθετικά ριμπάουντ κι εφαρμόζει πίεση στις ομάδες ακόμη κι αν η μπάλα είναι στον αέρα. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες, η Ludwigsburg δεν περιμένει για να παίξει άμυνα. Παίζει επίθεση στην άμυνα. Είναι περίεργο για μία ομάδα που επιλέγει τόσο συχνά το small-ball να είναι η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό ριμπάουντ στο BCL, αλλά αυτό συμβαίνει.

Δείτε το βίντεο παρακάτω και προσέξτε πώς τοποθετούνται τιμωρώντας όποιον πλησιάζει στο καλάθι. Οι παίκτες των Γερμανών διαβάζουν τις φάσεις όσο η μπάλα είναι στον αέρα κι είναι πάντα έτοιμοι να φέρουν ένα χέρι κοντά στην μπάλα. Το τελευταίο ριμπάουντ στο βίντεο έρχεται από τον Jordan Hulls κι είναι ενδεικτικό του τρόπου που αγωνίζεται η ομάδα.

Five Out

Από τις τέσσερις ομάδες που θα ταξιδέψουν στο Μπιλμπάο, εκείνη του John Patrick είναι μάλλον αυτή που κάνει πιο δύσκολη την προετοιμασία εναντίον της κι όχι μόνο λόγω των παραπάνω στοιχείων που αναλύσαμε. Στο επιθετικό κομμάτι, παίζει συχνά five-out μπάσκετ και διαβάζει τις φάσεις ώστε να βρει καλά σουτ. Ο καλύτερος τρόπος να το διαπιστώσετε είναι μέσω της "Drag" screen δράσης στο transition.

Δείτε τη φάση παρακάτω και προσέξτε τον #24, Ethan Happ να κάνει το σκριν, χωρίς όμως να ρολάρει προς το καλάθι. Αντίθετα, μένει στην περίμετρο, ώστε η δράση στην άλλη πλευρά του παρκέ να γίνει με άδεια ρακέτα. Η τοποθέτηση του Happ στην κορυφή σημαίνει ότι ο αμυντικός του έχει αφήσει χώρο για κόψιμο στο καλάθι. Όλα εξαρτώνται από το πώς οι παίκτες διαβάζουν τέτοιες φάσεις.

Ένα από τα πιο συχνά διαβάσματα που μπορεί κανείς να δει από την Ludwigsburg είναι το κόψιμο από τη γωνία της weakside. Ένα σημαντικό πράγμα για το five-out είναι ότι και οι δύο γωνίες είναι κατειλημμένες. Αυτό έχει επίδραση και στην βοήθεια της άμυνας που στέλνει την βοήθεια από τον παίκτη που είναι πιο κοντά στην weakside. Αν και η Ludwigsburg δεν είναι γεμάτη σουτέρ, παίκτες όπως οι Justin Simon, Yorman Polas Bartolo, και Tremell Darden δεν έχουν άμυνα όταν αποφασίσουν να κόψουν προς το καλάθι με όλη τους την ενέργεια και την ταχύτητα.

Η παρακάτω φάση αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για το τι προκαλεί η "The Ludwigsburg Experience" στις ομάδες. Ξεκινάμε τη φάση με τον John Patrick να δείχνει το σύστημα με thumb up. Η Cluj Napoca θα μπορούσε να έχει κάνει το πιο προχωρημένο scouting γι’ αυτό το σύστημα, αλλά αυτό δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Δώστε έμφαση στον #13 Polas Bartolo που παίζει ως stretch four στην κορυφή της ρακέτας. Ο αμυντικός του είναι ο Dustin Hogue που βρίσκεται ενστικτωδώς στη ρακέτα, έτοιμος για το pick-and-roll. Ο Hogue χάνει τη συγκέντρωσή του για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κι αυτό σημαίνει ότι ο Polas Bartolo είναι ελεύθερος κι ένας άλλος αμυντικός της Cluj πρέπει να περιστραφεί από τον Jonah Radebaugh. Ο Radebaugh κάνει το διάβασμα για να κόψει στο καλάθι και παίρνει εύκολους πόντους. Αυτή η φάση αποδεικνύει το πόσο δύσκολο είναι να αναχαιτηθεί μία ομάδα σαν την Ludwigsburg. Ο Hogue ήταν εξαιρετικός αμυντικός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά με το small ball, five out, να πιέζει συνεχώς και να πηγαίνει στα ριμπάουντ, είναι δύσκολο να μείνει κανείς συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Ludwigsburg.

Ο Ethan Happ αποδεικνύεται πολύτιμη προσθήκη για την Ludwigsburg όταν θέλει να παίξει five out. Το μέγεθός του επιτρέπει την ύπαρξη ενός ψηλούς στο αμυντικό κομμάτι, ενώ συνδυάζει ικανότητες και λήψη αποφάσεων που τον κάνει χρήσιμο και στην επίθεση. Οι 2 ασίστ που δίνει ο Happ ανά ματς είναι το ίδιο επιδραστικές με τους 10 πόντους και τα 6.4 ριμπάουντ του. Ο Wolfarth-Botterman or Wobo είναι επίσης ικανός να παίξει τον ίδιο ρόλο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο between four και five out μπάσκετ, αλλά είναι κυρίως σκρίνερ και εκτελεστής, και λιγότερο δημιουργός.

Four Out

Στην επόμενη φάση, βλέπουμε την Ludwigsburg να μπορεί να εκμεταλλευτεί τη ρακέτα της και με παραδοσιακούς ψηλούς. Αυτή τη φορά, ο Happ σκρινάρει και ρολάρει προς το καλάθι για να βρει θέση προ του αμυντικού του. Θα προσέξετε ότι έχουμε ξανά το ίδιο κόψιμο από τη γωνία από τον #21 Darden.

Το σύστημα "Horns" στο παρακάτω βίντεο είναι ίσως το πιο συνηθισμένο για την Ludwigsburg στο μισό γήπεδο. Θέλουμε επίσης να σας δείξουμε πόσο δύσκολο είναι για τον οποιονδήποτε να μαρκάρει τον Jonah Radebaugh. Στην πρώτη φάση, ξεκινά ως βασικός χειριστής της μπάλας και αναγκάζει σε αλλαγή τον Dustin Hogue. Ο Hogue έπαιξε εξαιρετική άμυνα, αλλά αυτό δεν είχε σημασία. Στην δεύτερη φάση, αρχίζει να παίζει χωρίς μπάλα και δεν χρειάζεται αλλαγή για να φτάσει στο καλάθι.

Data Story

Η Ludwigsburg έχει την καλύτερη άμυνα σε όλη τη διοργάνωση, καθώς δέχεται μόλις 99 πόντους ανά 100 κατοχές (η μοναδική που δέχεται λιγότερους από 100). Εχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό κλεψιμάτων με 11.4% στις αμυντικές της κατοχές, ενώ επιτρέπει στους αντιπάλους της να της κλέβουν μόλις στο 7.8% των δικών της επιθέσεων. Αυτά μεταφράζονται σε 14.6 πόντους δεύτερης ευκαιρίας υπέρ και 9.5 κατά. Κι αυτές είναι οι κορυφαίες επιδόσεις στη διοργάνωση. Κατεβάζει το 28.6% των διαθέσιμων επιθετικών ριμπάουντ, ούσα πρώτη μεταξύ των ομάδων του Final Four, ενώ παίρνει και τους περισσότερους πόντους από το ζωγραφιστό με 34.2. Αν αυτά δεν αρκούν για να πειστείτε για την φυσική κυριαρχία της, σας ενημερώνουμε ότι σταματά με τάπα το 10% των κατοχών των αντιπάλων της καταλαμβάνοντας άλλη μία πρωτιά μεταξύ των ομάδων του Final Four.

Αν αναλογιστούμε πως η αντίπαλός της, BAXI Manresa, είναι δεύτερη στον αμυντικό δείκτη αξιολόγησης κι αρέσκεται επίσης σε γρήγορο τέμπο, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο μεταξύ τους ημιτελικός θα είναι μία σπουδαία αναμέτρηση.

Το γράφημα παραπάνω μάς δείχνει το data story της σεζόν για την Ludwigsburg. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες προς εξερεύνηση: Efficiency Ratings, Shooting, Possession, και Pace.

Mπορείτε να φιλτάρετε τα δεδομένα για να λάβετε απαντήσεις, αλλά εμείς έχουμε ήδη επιλέξει κάποια φιλτραρίσματα που μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει είναι το πώς πήγαινε η Ludwigsburg στις βολές στα Προημιτελικά.

Στο επόμενο γράφημα, βλέπουμε την κατηγορία "Pace". Οι μαύρες μπάρες αφορούν σε ματς με λιγότερες κατοχές και οι κίτρινες σε ματς με περισσότερες. Μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε ότι από την αρχή της Φάσης των 16, η Ludwigsburg είναι πιο συνεπής στο να διατηρεί περισσότερες κατοχές, ενώ η εκτός έδρας ήττα με την Holon ήρθε στο ματς με τις λιγότερες κατοχές για φέτος.

Η ιστορία της σεζόν

Η σεζόν ξεκίνησε με τρεις νίκες απέναντι σε Dinamo Sassari, Prometey, και Tenerife. Ο Jonah Radebaugh συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με την Sassari. Αν στο πρώτο ματς συστήθηκε ο Jonah Radebaugh στο BCL, στο δεύτερο με την Prometey είδαμε τι μπορεί να κάνει ο Justin Simon στο σύστημα του John Patrick. Μέτρησε 18 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα. Αυτή η συνεισφορά συνεχίστηκε στο υπόλοιπο της σεζόν. Η πρώτη ήττα ήρθε στην Σαρδηνία από την Sassari, αλλά αντέδρασε με το επιβλητικό 83-99 κόντρα στην Tenerife, στο Santiago Martin. Ο Radebaugh ήταν ξανά εντυπωσιακός με 20 πόντους, ενώ τη διαφορά έκανε και ο νεαρός Jacob Patrick με 13.

Η Φάση των 16 ξεκίνησε εξίσου εντυπωσιακά με +22 κόντρα στην JDA Dijon. Με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Justin Simon έλαμψε και η ομάδα του οδήγησε σε 19 λάθη τους Γάλλους, σουτάροντας με 50.8% εντός πεδιάς και 55% στο τρίποντο. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη στο επόμενο ματς με την Holon, στο οποίο σημείωσε μόλις 51 πόντους. Η απάντηση ήρθε με δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Dijon και Galatasaray. Ο Radebaugh έδειξε ξανά το πολύπλευρο ταλέντο του με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ απέναντι στην Galatasaray. Μετά τη νέα ήττα από την Holon, η πρόκριση στα Προημιτελικά τέθηκε εν αμφιβόλω. Η Ludwigsburg τα έβγαλε πέρα με μία σπουδαία αμυντική επίδοση, κρατώντας την Galatasary στους 58 πόντους. Ο Justin Simon ξεχώρισε εκ νέου με double-double 18 πόντων και 14 ριμπάουντ.

Η σειρά με την U-BT Cluj ήταν η μοναδική των Προημιτελικών που κρίθηκε στα τρία ματς και ήταν δραματική. Οι Ρουμάνοι πραγματοποίησαν μία σπουδαία σεζόν και 10,000 φίλαθλοί τους περίμεναν την Ludwigsburg και στα δύο ματς. Οι Γερμανοί χρειάστηκαν όλα τους τα όπλα, παίρνοντας τελικά πράγματα από τον Ethan Happ και τον Jordan Hulls που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στη σεζόν με 21 πόντους. Το πρώτο ματς της σειράς έληξε με το οριακό 76-73 υπέρ της Cluj, αλλά η ομάδα του John Patrick απάντησε με το 92-75 εντός έδρας χάρη στους Simon, Radebaugh, Polas Bartolo, και Happ. Στο καθοριστικό τρίτο ματς, οι Γερμανοί ανάγκασαν τους Ρουμάνους σε 25 λάθη και νίκησαν με 73-79 απέναντι σε μία καυτή ατμόσφαιρα. Πλέον, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή η ομάδα άξιζε να βρεθεί στο Final Four.

Τι ακολουθεί

Η BAXI Manresa, την Παρασκευή 6 Μαΐου. Είναι η μάχη ανάμεσα σε δύο από τις πιο επιθετικές ομάδες του φετινού BCL. Την τελευταία φορά που η Ludwigsburg βρέθηκε στο Final Four, ταξίδεψε στην Αθήνα με προβλήματα τραυματισμών και ζορισμένη από το πρόγραμμα στην γερμανική λίγκα. Αυτή τη φορά, θα πάρει την πτήση για το Μπιλμπάο φρέσκια και ξεκούραση. Η Manresa θα έχει πάρει επίσης ανάσες πριν το μικρό ταξίδι της προς το Μπιλμπάο. Αναμένουμε μία από τις πιο φίζικαλ μάχες που έχουμε δει ποτέ στο BCL.