Τo trade που σώζει το legacy τους: Κι αν τελικά αυτή είναι η λύση για ΛεΜπρόν-Ντουράντ;

Ο «Βασιλιάς» και ο KD διαπίστωσαν με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο φέτος πως το ΝΒΑ δεν είναι πια… δικό τους και ψάχνουν τρόπο να επιστρέψουν στην κορυφή. Κι αυτό ίσως να μπορεί να γίνει μέσω ενός «παράλογου» trade…

H σεζόν τελείωσε και για τους δύο πριν καν μπει ο Μάιος. Παρά το γεγονός πως ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί σε Ανατολή και Δύση, Μπρούκλιν Νετς και Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν μια... τρύπα στο νερό, πραγματοποιώντας απογοητευτική σεζόν.

Από τη μία οι Νετς αν και προκρίθηκαν μέσω του Play-In tournament είδαν τους Μπόστον Σέλτικς να τους... σκουπίζουν με 4-0, έχοντας μια «διαφορετική» πρωτιά. Αυτό γιατί ήταν η μοναδική ομάδα των πλέι οφ που δεν κατάφερε να σημειώσει νίκη στον πρώτο γύρο. Ένα επίτευγμα που για μια ομάδα που διαθέτει τον πιο προικισμένο σκόρερ της εποχής του (Κέβιν Ντουράντ), τον πιο ικανό πλέι μέικερ της γενιάς του (Κάιρι Ίρβινγκ) και ένα supporting cast υψηλού επιπέδου (Σεθ Κάρι, Αντρέ Ντράμοντ, Γκόραν Ντράγκιτς) η μόνη λέξη που ταιριάζει στην πορεία της ομάδας είναι μία.

Αποτυχία!

Από την άλλη τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα για τους Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες έμεινε εκτός πλέι οφ, για δεύτερη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Μόνο που τώρα έγινε με τρόπο άκρως απογοητευτικό, χάνοντας πολλά και μαζεμένα παιχνίδια στο β' μισό της σεζόν, επιβεβαιώνοντας την πολύ άσχημη πορεία όλης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Κάτι οι τραυματισμοί, κάτι η ανισορροπία στο ρόστερ, κάτι η χημεία που δεν υπήρξε ποτέ, έκαναν τα πράγματα πολύ άσχημα στην Καλιφόρνια, με τους «λιμνανθρώπους» να επισφραγίζουν την φετινή σεζόν με μία λέξη.

Αποτυχία!

Αποτυχία στο Μπρούκλιν, αποτυχία και στο Λος Άντζελες. Τι σημαίνει αυτό; Πως το καλοκαίρι που έρχεται είναι μεγάλη ευκαιρία για αλλαγές που θα βοηθήσουν τα δύο franchises να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών.

Αν κάτι φάνηκε πάντως με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πλέον είναι πως Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ δεν είναι αυτοί που... τρέχουν την λίγκα πλέον. Δεν είναι αυτοί οι κορυφαίοι και δεν μπορούν να οδηγήσουν μόνοι τους τις ομάδες τους στην επιτυχία. Το μπάσκετ προχωράει, ο ανταγωνισμός στο ΝΒΑ είναι αδυσώπητος και για να επιστρέψουν στην κορυφή χρειάζονται λύσεις από το πάνω ράφι που θα τους πλαισιώσουν με τρόπο ποιοτικό.

Ίσως μάλιστα η λύση στα δικά τους προβλήματα να βρίσκεται όχι και τόσο μακριά απ' αυτό που θα πίστευε κάποιος. Και εξηγούμαστε....

Από την στιγμή που οι Νετς ηττήθηκαν στο Game 4 της σειράς με τους Σέλτικς άρχισε να αναπτύσσεται, χάριν φημολογίας, ένα πιθανό trade που θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στο ΝΒΑ. Και στο οποίο πρωταγωνιστές είναι δύο παίκτες. Ένας από τους Λος Άντζελες Λέικερς και ένας από τους Μπρούκλιν Νετς.

Για την ακρίβεια, η φημολογία που αναπτύσσεται στις ΗΠΑ αναφέρει πως Νετς και Λέικερς μπορούν να εμπλακούν σε trade talks για να μετακομίσει ο Ράσελ Ουέστμπρουκ στο Μπρούκλιν και ο Κάιρι Ίρβινγκ στο Λος Άντζελες. Με πιο απλά λόγια, ο Russ να «ανταμώσει» και πάλι με τον KD, θυμίζοντας εποχές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, την ίδια στιγμή που ο Uncle Drew θα έκανε reunion με τον Λεμπρόν στο Λος Άντζελες, επαναφέροντας τις «χρυσές» μέρες τους στο Κλίβελαντ.

Προφανώς για την ώρα αυτό το θέμα παραμένει σε μορφή φημών και παραφιλολογίας. Από την μία πλευρά πάντως, οι Λέικερς επιθυμούν να... ξεφορτωθούν τον Ουέστμπρουκ, μιας και η χημεία με Λεμπρόν-Ντέιβις δεν ταίριαξε καμία στιγμή στην Καλιφόρνια. Και ο ίδιος όμως φρόντισε να δώσει... τροφή για σενάρια, σβήνοντας όλες τις δημοσιεύσεις του που είχαν σχέση με τους Λέικερς. Ένα δείγμα του πόσο «άνετα» νιώθει στο Λος Άντζελες σχετικά με το μέλλον του.

Για να τον παραχωρήσουν όμως θα πρέπει να πάρουν και το ανάλογο αντάλλαγμα. Δεν θα αφήσουν έναν από τους πιο επιδραστικούς γκαρντ της λίγκας έναντι πινακίου φακής.

Την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον του Ίρβινγκ στο Μπρούκλιν. Ο ίδιος έχει player option για την σεζόν 2022-23 που μπορεί να του αποφέρει 36,5 εκατ. δολάρια, όμως μπορεί να αφήσει στην άκρη την οψιόν για να διεκδικήσει ένα νέο μεγάλο πολυετές συμβόλαιο, βαδίζοντας στο 31ο έτος της ηλικίας του.

Ένα συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε να υπογραφεί στο Λος Άντζελες, στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αυτή τη στιγμή. Πράγμα λογικό. Ακόμα η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη, η έναρξη της off-season αργεί ακόμα, άρα κάθε ομάδα που δεν μετέχει στα πλέι οφ έχει τη δυνατότητα να καταστρώσει τα πλάνα της και να παρουσιαστεί έτοιμη για τη νέα σεζόν.

Σε Λος Άντζελες και Μπρούκλιν όμως θα πρέπει να κάνουν διπλή δουλειά για να επιστρέψουν στην ελίτ. Και ένα πιθανό super trade με πρωταγωνιστές τους Ίρβινγκ-Ουέστμπρουκ ίσως να φέρει τα πάνω κάτω στη λίγκα και να αλλάξει τους συσχετισμούς ενόψει της νέας σεζόν.

We will see, που λένε και στις ΗΠΑ...