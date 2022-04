3x3GR National Tour: Εκκίνηση από τη Θεσσαλονίκη!

H σεζόν του 3×3 για την ΕΟΚ ανοίγει στις 13 Μαϊου στη Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο ραντεβού δίνεται στην Πλατεία Αριστοτέλους, 13-15 Μαϊου, για το πρώτο τουρνουά της σειράς 3x3GR National Tour για το 2022.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με μεγάλη χαρά ανακοινώνει σήμερα το πρώτο επίσημο γεγονός 3×3 για την τρέχουσα περίοδο, το οποίο και θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον του Πανελλήνιου Τουρνουά. Παράλληλα, θα θέσει τις βάσεις για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου τόσο στο άμεσο όσο και στο απώτερο μέλλον, πάντα υπό την ομπρέλα και την καθοδήγηση της ΕΟΚ.

«Από τις γειτονιές στην κορυφή του κόσμου» ή «from your neighborhood to the top of the world». Αυτό είναι το νόημα και η ουσία του 3×3 και αυτό καλούμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να ενστερνιστούν σήμερα. Να οραματιστούν και να διεκδικήσουν. Τη συμμετοχή, τη νίκη, το όνειρο.

Η αυλαία ανοίγει στη Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου με ένα διήμερο τουρνουά που θα προσελκύσει αθλητές και αθλήτριες κάθε επιπέδου. Από κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι παρέες και οικογένειες κάθε ηλικίας, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε μια διεθνών προδιαγραφών διοργάνωση, απολαμβάνοντας το κλίμα που μόνο το 3×3 μπορεί να δημιουργήσει.

Δηλώστε σήμερα τη συμμετοχή της ομάδας σας στο «Thessaloniki 2022 – 3x3GR National Tour» πατώντας εδώ και ελάτε μαζί σας σε μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και αθλητισμού.

Το 3×3 είναι ένα άθλημα που απευθύνεται σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς ή περιορισμούς.

Είναι Σύγχρονο – Το κλασικό μπάσκετ σε άλλη μορφή και σε εξωτερικό χώρο.

Είναι Αυθεντικό – To απόλυτο urban team sport στο κέντρο της πόλης με εντυπωσιακό σκηνικό

Είναι Διασκεδαστικό – Μια street κουλτούρα διέπει ολόκληρο το event.

** Σημειώνεται ότι η διοργάνωση Thessaloniki 2022 – 3x3GR National Tour είναι μέρος του Quest που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Τουρνουά 3×3 στη χώρα μας και οδηγεί τον νικητή στο World Tour του Παρισιού.