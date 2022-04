Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων ο σύνδεσμος παλαιμάχων της ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως παραχώρησε γραφεία στο κλειστό των Άνω Λιοσίων ώστε να στεγαστεί ο σύνδεσμος παλαιμάχων της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης:

«Η Διοίκηση της ΑΕΚ ΒC έπραξε το αυτονόητο, και παραχώρησε (δωρεάν και εσαεί) Έδρα και Γραφεία στο Γήπεδό της, στο Olympic Hall των Άνω Λιοσίων, προκειμένου για τη στέγαση του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Α.Ε.Κ. (Σ.Π.Α.Κ.–Α.Ε.Κ.), δίνοντας τέλος στην αναζήτηση ετών.



Σήμερα (27/04), μετά τη διαρκή αγαστή συνεργασία του Προέδρου της Α.Ε.Κ., Αλέξανδρου Αλεξίου, και του Προέδρου της προσωρινής Διοίκησης του Σ.Π.Α.Κ.Α., Νίκου Μπαμπανικολού, ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες.



Υπενθυμίζεται, ότι ο Σύλλογος «γεννήθηκε» την 4η Απριλίου 2019, ήτοι στην 51η επέτειο του έπους του ’68, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Κ.» (Σ.Π.Α.Κ. – Α.Ε.Κ.). Για τις σχέσεις με το εξωτερικό φέρει την επωνυμία “ΗΕLLENIC ASSOCIATION OF VETERAN BASKETBALL PLAYERS OF A.E.K.”. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 εγκρίθηκε και από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.



Την (πρώτη) προσωρινή διοίκηση αποτελούν οι Νίκος Μπαμπανικολός (Πρόεδρος), Χρήστος Ζούπας (Α΄ Αντιπρόεδρος), Στέλιος Βασιλειάδης (Β΄ Αντιπρόεδρος), Γιώργος Αγιασωτέλης (Γενικός Γραμματέας), Νίκος Τσοσκούνογλου (Ταμίας), Βαγγέλης Δερμανούτσος, Γιώργος Τρόντζος (μέλη).



Ο «Σύλλογος» διατηρεί την αυτονομία του και το δικαίωμα κριτικής. Οι όποιες ενημερώσεις θα γνωστοποιούνται προσωρινά και μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ BC.



To επόμενο διάστημα θα αποκαλυφθούν τα επόμενα βήματα του Συλλόγου, όπως η πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες, καθώς και η σφραγίδα-έκπληξη, που θα παραπέμπει σε αυτονόητες ιστορικές αναφορές της Ιδέας Α.Ε.Κ.



Σύμφωνα με το Κατασταστικό σκοπός του Συλλόγου είναι «Η στήριξη της Ομάδας Καλαθοσφαίρισης της Α.Ε.Κ. (Κ.Α.Ε.), στις προσπάθειες, που καταβάλλει εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων με στόχο τη διάδοση της ιδέας και των αξιών της Α.Ε.Κ., με επίκεντρο την εποικοδομητική κριτική στο πλαίσιο της αθλητικής δεοντολογίας προς όφελος της Καλαθοσφαιρικής Α.Ε.Κ., καθώς επίσης και η κάθε είδους αρωγή προς όλα τα τμήματα υποδομής και των ακαδημιών της ομάδας καλαθοσφαίρισης της Α.Ε.Κ.».