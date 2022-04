Έπος: Ο Ντόντσιτς μαθαίνει σλοβένικα στον Σακίλ! (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, κλήθηκε να… μάθει τη μητρική του γλώσσα στον Σακίλ Ο’Νιλ, όταν ο τελευταίος του ζήτησε τη μετάφραση για το «καλή δουλειά».

Ο Ντόντσιτς του απάντησε και με ακόμα μεγαλύτερο χαμόγελο πρόσθεσε πως «θα σου μάθω τις “κακές” λέξεις αργότερα, με το πάνελ να ξεσπάει σε γέλιο.

Shaq: "Teach me how to say 'great job' in your language please."



Luka Doncic: "Zelo dobro."



Shaq: "Zelo Dobro, brother. Zelo dobro."



Luka: "I'll teach you the bad words later." 🤣