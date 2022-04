Οι Χοκς ακόμα πιστεύουν στο... θαύμα: «Έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε παραπάνω τα πράγματα»

Η ήττα από τους Χιτ στο Game 4 της σειράς φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Ατλάντα Χοκς, που απέχουν μόλις 1 παιχνίδι μακριά από τον αποκλεισμό. Το Game 5 είναι η τελευταία ευκαιρία και στην Τζόρτζια το έχουν ήδη καταλάβει.

Το αποτέλεσμα του αγώνα με τους Χιτ ήταν επώδυνο. Η εμφάνιση στο Game 4 ήταν ακόμα χειρότερη. Οι Ατλάντα Χοκς ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από τους Μαϊάμι Χιτ, που ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους.

Με τη σειρά πλέον στο 3-1 οι παίκτες του Νέιτ ΜακΜίλαν έχουν μια τελευταία ευκαιρία να... ρεφάρουν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το Game 5 της σειράς στην South Beach. Μια αποστολή που εξ αρχής μοιάζει με... αποστολή αυτοκτονίας.

Για τα «γεράκια» είναι το απόλυτο one and done παιχνίδι και ήδη με το πέρας του 4ου αγώνα της σειράς όλη η προσοχή έχει στραφεί σε αυτή την αναμέτρηση και στο πώς θα αλλάξει άμεσα η εικόνα προς το καλύτερο. Παίκτες που έχουν εμπειρία στα πλέι οφ άλλωστε, ξέρουν καλά τι πρέπει να συμβεί για να γυρίσει ο διακόπτης.

Στο πλαίσιο του επιτρεπτού πάντα.

«Πρέπει να έχουμε περισσότερο και καλύτερο ρυθμό στην επίθεση. Δεν πρέπει να μένουμε τόσο σταθεροί στην επίθεσή μας και να παίζουμε επίθεση», είπε ο Κλιντ Καπέλα στην απάντησή του στο SDNA, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα στίγμα για το τι θέλουν να αλλάξουν οι Χοκς στην αναμέτρηση που ακολουθεί.

Αν κάτι δεν τους λείπει, άλλωστε, αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Ακόμα και παρά την ήττα στην Ατλάντα, το ηθικό παραμένει ψηλά. «Έχουμε ακόμα αυτοπεποίθηση. Βρισκόμαστε πίσω με 3-1 στη σειρά, ξέρουμε τις δυσκολίες αυτής της σειράς στην παρούσα φάση. Αλλά δεν χάνουμε ποτέ αυτοπεποίθηση», επεσήμανε ο ΝτεΆντρε Χάντερ, που σε ακόμα ένα παιχνίδι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Ξέρει και ο ίδιος καλά όμως πως άπαντες πρέπει να τα παίξουν όλα για όλα. «Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι να παίξουμε ίσως και 2-3 ακόμα. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Οι Χιτ ήταν ανώτεροι και πήραν αυτό που ήθελαν στο Game 4, αλλά ακόμα έχουμε να παίξουμε παιχνίδια σε αυτή τη σειρά», επεσήμανε ο νεαρός φόργουορντ.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει άλλωστε. Οι Χοκς θέλουν μόνο τη νίκη για να φέρουν τη σειρά και πάλι στην έδρα τους για το Game 6. Έτσι πρέπει να βελτιωθούν άρδην. «Ξέρουμε ότι οι Χιτ είναι μια ομάδα που βάζει πίεση, έχουν πολύ καλό σύστημα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε παραπάνω απ' όσο χρειάζεται», εξηγεί ο Καπέλα, που αναγνωρίζει την πίεση που ασκούν στην άμυνά τους οι Χιτ.

«Έχουν πολύ καλό σύστημα στην άμυνα και το έχουν δείξει. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε στατικοί στην πίεση, είτε όταν έχουμε τη μπάλα, είτε όταν η μπάλα βρίσκεται σε κίνηση», ανέφερε ο Ελβετός σέντερ και συμπλήρωσε. «Είτε σουτάρουμε, είτε κάνουμε drive, είτε πάσα δεν πρέπει να μένουμε στατικοί και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε παραπάνω, επιτρέποντας στον αντίπαλο να οργανωθεί στην άμυνα».

Με τη σειρά να βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο οι Χοκς έχουν μόνο μία επιλογή: να βγάλουν το καλύτερο μπάσκετ τους και να τα δώσουν όλα για όλα. Στο Game 5 υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα, η νίκη. Με την ψυχολογία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά τη «βαριά» ήττα στο Game 4, πάνε στην South Beach για κάτι που μοιάζει αδύνατο.

Στα δύσκολα όμως έχουν μάθει να παίζουν πολύ καλύτερα...