Οι Χιτ τον έχουν... λιώσει: Ο Τρε Γιανγκ κάνει τη χειρότερη σειρά πλέι οφ

Οι Χοκς περιμένουν από εκείνον τα πάντα, όμως η άμυνα των Μαϊάμι Χιτ του έχει... πάρει τον αέρα. Ο Τρε Γιανγκ έκανε ακόμα ένα κακό παιχνίδι στα φετινά πλέο οφ, δείχνοντας πως έχει βρει τον μπελά του στην επιθετική άμυνα των παικτών του Σποέλστρα.

Είναι ο παίκτης-ορχήστρα των Ατλάντα Χοκς. Από τα δικά του χέρια περνούν σχεδόν τα πάντα στην επίθεση. Τα 4 χρόνια που βρίσκεται στο ΝΒΑ άλλωστε έχει αποδείξει πολλάκις πως έχει τον τρόπο να ηγείται της ομάδας του, κάνοντας πολλές φορές αυτό που δεν περιμένει κανείς. Συμπαίκτης, φίλος των Χοκς ή και αντίπαλος.

Αυτή η... μαγεία είναι που έχει κατατάξει τον Τρε Γιανγκ ανάμεσα στους κορυφαίους γκαρντ της σύγχρονης εποχής στο ΝΒΑ. Αυτός είναι και ο λόγος που τα «γεράκια» έχουν χτίσει μια ολόκληρη ομάδα γύρω του, προσπαθώντας να πάρουν σε κάθε παιχνίδι το μέγιστο δυνατό σε οργάνωση και εκτέλεση.

Κάτι που στη σειρά με τους Μαϊάμι Χιτ δεν συμβαίνει όμως. Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα κάνει επίδειξη ανωτερότητας στη σειρά. Προηγείται με 3-1 και έχει την ευκαιρία να «καθαρίσει» την υπόθεση στο Game 5 στην FTX Arena, στο «σπίτι» της δηλαδή. Το μομέντουμ είναι στα χέρια της, η ποιότητα που βγάζει στο παρκέ είναι εντυπωσιακή και όλα συνηγορούν σε πρόκριση των Χιτ.

Συν τοις άλλοις, οι 3 νίκες της ομάδας από την South Beach έχουν συνολική διαφορά 58 πόντων. Αριθμός εντυπωσιακός, που αποτυπώνει την (ξεκάθαρη) κυριαρχία των Χιτ στη σειρά.

Game 1: +24 (115-91)

Game 2: +10 (115-105)

Game 4: +24 (110-86)

Τα τρία αυτά παιχνίδια έχουν δείξει πολλά στη σειρά, όπως και η συνολική εικόνα των ομάδων μέχρι στιγμής. Η μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων πάντως έρχεται στον τρόπο που οι ηγέτες τους επιδρούν στο παιχνίδι.

Ο Τζίμι Μπάτλερ θυμίζει τον παίκτη που... σάρωνε στη «φούσκα» και οδήγησε τους Χιτ ως τους τελικούς του ΝΒΑ, με τους αριθμούς του να προκαλούν δέος.

30,5 πόντοι, 7,8 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 54,3% στα σουτ εντός πεδιάς, 43,8% στα τρίποντα σε 4 αγώνες απέναντι στους Χοκς. JIMVP!

Την ίδια στιγμή, στην αντίπερα όχθη ο παίκτης από τον οποίο οι Χοκς περιμένουν τα πάντα έχει σιγήσει. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, έχει «εγκλωβιστεί» στην άμυνα του Σποέλστρα. Και αυτό μεταφράζεται σε κακές βραδιές, χαμηλά ποσοστά και μηδαμινή επίδραση στο παιχνίδι.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για τον Τρε Γιανγκ σε αυτά τα πλέι οφ.

16,5 πόντοι, 4,3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη, 35,1% στα σουτ εντός πεδιάς, 21,2% στα τρίποντα σε 4 αγώνες. O Ice Trae έχει... λιώσει στην «καυτή» άμυνα των Χιτ.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετράει 20 καλάθια, 24 ασίστ και 24 λάθη. Σε 4 αγώνες. Αριθμοί που δεν συνάδουν με την ποιότητα του Τρε Γιανγκ σε καμία των περιπτώσεων.

Το Game 4 της σειράς ήταν η απόλυτη απόδειξη πως ο Γιανγκ δεν πατάει γερά στα πόδια του. 9 πόντοι, 5 ασίστ, 5 λάθη και 3/11 σουτ. Οι Χιτ του... σκέπασαν το καλάθι, του έκλεισαν το πεδίο δράσης κια απλά τον έβγαλαν από την εξίσωση. Και για μια ομάδα που έχει μάθει να... ζει και να πεθαίνει με την παρουσία του Γιανγκ πάνω στο παρκέ η συνθήκη αυτή κάνει τους Χοκς ευάλωτους.

Σε τέτοιο βαθμό ώστε να «διαλύονται» στην έδρα τους με 24 πόντους διαφορά. Η State Farm Arena αποτελεί την τελευταία διετία τη δύναμή τους. Στο Game 4 της σειράς όμως τίποτα δεν έμοιαζε ίδιο. Κυρίως γιατί ο Γιανγκ ήταν εκτός ρυθμού, δεν έδωσε τη σπίθα στην ομάδα του. Και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα.

Ο ηγέτης των Χοκς έχει μια τελευταία ευκαιρία. Το Game 5 στο Μαϊάμι είναι one and done παιχνίδι για τα «γεράκια». Τα οποία περιμένουν να εμφανιστεί ο γνωστός... Ice Trae και όχι η σκιά του, όπως συμβαίνει στη σειρά μέχρι στιγμής...