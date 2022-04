Σλούκας: «Είμαστε πιο πεινασμένοι από ποτέ»

Ο Κώστας Σλούκας σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Λάρισα αναφέρθηκε στη σειρά με τη Μονακό, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι... πεινασμένοι για το Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα άσου στη ΕΡΤ:

Για το ματς: «Η Λάρισα είναι σε καλή κατάσταση. Ήταν μία καλή ευκαιρία για μας για μια δυνατή προπόνηση. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τη Μονακό, το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς. Το χαλάρωμα όταν πήγαμε στους 20 πόντους δεν δικαιολογείται, αλλά όπως είπε και ο κόουτς προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι της Μεγάλης Τετάρτης».

Για το παιχνίδια με τη Μονακό: «Όλη η ομάδα ζει και αναπνέει για το ματς της Μεγάλης Τετάρτης. Η ομάδα μετά από χρόνια είναι και πάλι στα πλέι οφ. Παίζουμε καλό μπάσκετ και βγάζουμε συγκέντρωση. Δεν πρέπει να το πετάξουμε αυτό».

Για το αν υπάρχει χαλάρωση με το πλεονέκτημα έδρας: «Δεν υπάρχει χαλάρωση. Υπάρχει πίεση και άγχος. Ο Ολυμπιακός ζει και επιβιώνει μόνο με τίτλους. Το ότι πήραμε το Κύπελλο δεν σημαίνει κάτι. Θέλουμε και το Final Four».

Για το αν είναι η τέλεια η επιστροφή του ίδιου στον Ολυμπιακό: «Είμαστε στο 2022 και είναι μία πολύ καλή χρονιά για εμάς. Μην ξεχνάμε τις θυσίες που έχουν κάνει για αυτό το πλεονέκτημα. Η Μονακό είναι μία ομάδα που δεν έχει άγχος. Μία ομάδα που παίζει για πρώτη φορά στην Euroleague. Δεν έχουμε βάρος. Θα είναι μία γιορτή με τον κόσμος και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».

Για το αν ο Ολυμπιακό θέλει το Final Four: «Είμαστε πεινασμένοι πιο πολύ από ποτέ. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνια να βρεθεί στο Final Four. Κάναμε καλή σεζόν και έχουμε μοναδική ευκαιρία να πάμε στο Final Four. Δεν υποτιμώ τη Μονακό, αλλά αν είμαστε συγκεντρωμένοι δύσκολα θα χάσουμε».

Για τα κλειδιά των παιχνιδιών με τη Μονακό: «Η άμυνα και η κυκλοφορία της μπάλας και ποιος το θέλει περισσότερο. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζουν ρόλο οι τακτικές, αλλά οι αποφάσεις των παικτών».