Οι Χοκς έπαιξαν μπάσκετ κυριαρχίας πριν από το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν...

Ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο αρκούσε και έκανε τα πράγματα πιο απλά. Οι Ατλάντα Χοκς διέλυσαν τους Σάρλοτ Χόρνετς και λίγο πριν από την πιο σημαντική αναμέτρηση της σεζόν «έφτιαξαν» για τα καλά την ψυχολογία τους.

Το Play In tournament περιλαμβάνει αγώνες με ιδιαιτερότητες. Δεν είναι μια τυπική σειρά αγώνων, αλλά παιχνίδια one and done στα οποία 8 ομάδες (4 από Ανατολή και 4 από Δύση) παίζουν τους κόπους μιας σεζόν σε 1 ή 2 48λεπτα).

Ο πρώτος... τελικός ήταν στην Ατλάντα. Χοκς και Χόρνετς τέθηκαν αντιμέτωποι με φόντο την πρόκριση στο παιχνίδι που έχει σαν έπαθλο την 8η θέση. Και σε αυτό το παιχνίδι οι Χοκς εμφάνισαν την εμπειρία τους, ενώ ξεδίπλωσαν την ποιότητά τους στο παρκέ.

Η τρίτη περίοδος ήταν σημείο αναφοράς στην αναμέτρηση. Διότι τα «γεράκια» πήραν... φωτιά και σκόραραν σε 20 από τις 24 επιθέσεις τους απέναντι στην άμυνα της ομάδας του Τζέιμς Μπορέγκο. Και με αυτή την ψυχολογία πάνε στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν, κόντρα στους Καβαλίερς, στο Κλίβελαντ.

Ο στόχος ήταν εξ αρχής ξεκάθαρος για τους παίκτες του Νέιτ ΜακΜίλαν. «Βγήκαμε στο παρκέ και προσπαθούσαμε να είμαστε επιθετικοί και στις δύο πλευρές. Ξέρουμε ότι ήταν παιχνίδι Play In και δεν θέλαμε να τελειώσουμε τη σεζόν τώρα και με ήττα στην έδρα μας. Ξέραμε ότι έπρεπε να είμαστε επιθετικοί στην έδρα μας, να έχουμε ενέργεια και να την βγάλουμε στο παρκέ από τα πρώτα λεπτά», είπε ο Κλιντ Καπέλα στην απάντησή του στο SDNA.

Ο Ελβετός σέντερ ήταν κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια, δίνοντας πάρα πολλές λύσεις, ενώ κέρδισε πολλές μάχες απέναντι στους Μοντρέζλ Χάρελ και Μέισον Πλάμλι.

Στην τρίτη περίοδο όμως ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο ΝτεΆντρε Χάντερ. 16 πόντοι στο διάστημα αυτό για τον απόφοιτο του Virginia. Η δική του παρουσία ήταν καταλυτική, ιδίως σε διάστημα στο οποίο ο Τρε Γιανγκ ήταν στον πάγκο για να πάρει ανάσες.

«Είναι σημαντικό», παραδέχτηκε ο Χάντερ, που ξέρει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Και φροντίζει να τον... αγκαλιάζει όλο και περισσότερο. «Είμαι μεγάλο κομμάτι αυτής της ομάδας και ξέρω πόσο σημαντική είναι η παρουσία μου. Το να είμαι επιθετικός, να σκοράρω και να παίζω άμυνα είναι κάτι που βοηθάει την ομάδα πολύ. Οπότε ανυπομονώ να κάνω το ίδιο και στο επόμενο παιχνίδι και σε κάθε παιχνίδι μετά από την αναμέτρηση με τους Καβαλίερς».

Αν κάτι δεν λείπει πάντως από την εικόνα των παικτών του ΜακΜίλαν αυτό είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία πατάνε παρκέ. Η περσινή εμπειρία των πλέι οφ τους βοήθησε να σταθούν στα πόδια τους και να αποκτήσουν νοοτροπία ομάδας που έχει στόχο τη νίκη.

Κάτι που βγήκε απέναντι στους Χόρνετς, ιδίως στο δεύτερο μέρος. «Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως πως έχουμε όλοι μεγάλη αυτοπεποίθηση μέσα στην ομάδα από μόνοι μας», επεσήμανε ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Για τον «Γκάλο» άλλωστε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να φέρουμε στο παρκέ για να το πετύχουμε. Έχουμε τους παίκτες γι αυτό. Κάναμε πολύ καλή δουλειά πέρυσι και έχουμε εμπειρία. Είμαι σίγουρος πως θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι», είπε.

Τώρα όμως στον ορίζοντα βρίσκεται το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν. Τουλάχιστον ως τώρα. Οι Χοκς ταξιδεύουν στο Κλίβελαντ για να αντιμετωπίσουν τους Καβαλίερς, με φόντο την 8η θέση της Ανατολής που οδηγεί στο «ζευγάρωμα» με τους Μαίάμι Χιτ.

Το διακύβευμα είναι σπουδαίο και για το λόγο αυτό η ώθηση ψυχολογίας που πήραν από τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Σάρλοτ είχε μεγάλη σημασία.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μεταφέρουμε στο επόμενο παιχνίδι μας στο Κλίβελαντ», επεσήμανε ο Καπέλα, που αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αγώνα.. «Έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια ξέρουμε ειδικά στο Κλίβελαντ θα αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, σε γεμάτο γήπεδο που οι φίλαθλοι κάνουν φασαρία. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συνοχή μας και να πάμε για να πάρουμε αυτό που έχουμε σαν στόχο».

Όσο υψηλός είναι ο βαθμός δυσκολίας όμως, άλλο τόσο μεγάλη είναι η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες του ΜακΜιλαν. Διότι οι Χοκς έχουν ποιότητα, έχουν λύσεις και έχουν τον χαρακτήρα ομάδας που αποδίδει στα δύσκολα.

Τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξουν πιο έντονα από κάθε άλλη φορά.