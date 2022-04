Για τον Γκάρλαντ το «μάθημα» της πρώτης περιόδου είναι οδηγός για το πιο σημαντικό παιχνίδι των Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους Μπρούκλιν Νετς, που εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και τους «τιμώρησαν». Αφήνοντας ένα πολύ καλό μάθημα στην ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ ενόψει του πιο σημαντικού αγώνα της στη σεζόν.

Τα πράγματα δεν κύλησαν καθόλου καλά για τους Καβαλίερς στο Μπρούκλιν. Κάτι που φάνηκε από την πρώτη περίοδο. Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ δεν μπήκε με την πρέπουσα ένταση στο παρκέ και οι Νετς το εκμεταλλεύτηκαν. Το 40-20 της πρώτης περιόδου, άλλωστε, είπε τα... πάντα για την εκκίνηση των δύο ομάδων.

Έκτοτε οι «Καβς» είχαν να ανέβουν ένα βουνό, ώστε να μαζέψουν τη διαφορά και να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί. Αυτό το κατάφεραν, όμως η ολική ανατροπή δεν ήρθε ποτέ, με τους Νετς να κρατούν τα ηνία ως το τέλος.

Και ταυτόχρονα να στέλνουν τους Καβαλίερς σε one and done παιχνίδι με τον ηττημένο του ζευγαριού Ατλάντα Χοκς - Σάρλοτ Χόρνετς.

Πλέον η προσοχή όλων στο Οχάιο έχει στραφεί στο παιχνίδι της Παρασκευής και στο πώς οι Καβς θα φτάσουν στη νίκη. Άλλα περιθώρια πλέον δεν υπάρχουν.

Στα επόμενα 48 λεπτά οι Καβς θα παίξουν όλη τη σεζόν τους και θέλουν μόνο τη νίκη για να επιστρέψουν στα πλέι οφ έπειτα από το 2018. Για να πάρουν αυτό που θέλουν θα πρέπει να κάνουν κάτι πολύ βασικό.

«Πρέπει να φέρουμε στο παρκέ την ίδια ένταση που είχαμε στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη περίοδο», είπε ο Ντάριους Γκάρλαντ στην απάντησή του στο SDNA σχετικά με όσα πρέπει να κρατήσει η ομάδα του ενόψει του αγώνα της Παρασκευής.

Τα κακώς κείμενα από το παιχνίδι στο Barclay's Center είναι αρκετά, όμως αυτό δεν πτοεί κανέναν. «Θα δούμε το βίντεο και τι κάναμε λάθος απέναντι στους Νετς και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Θα κρατήσουμε τα θετικά για το παιχνίδι της Παρασκευής, ώστε να παρουσιαστούμε αυτοί που πρέπει», εξήγησε ο DG, που αναμένεται να ηγηθεί σε ακόμα ένα παιχνίδι.

Μόνο που αυτό που έρχεται είναι το πιο σημαντικό της σεζόν. Μέχρι το επόμενο...