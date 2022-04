ΝΒΑ Play-In tournament: Η ανάπτυξη, η απήχηση και η... επιρροή από την Ευρώπη

Το Play In τουρνουά του ΝΒΑ κάνει τζάμπολ σε λίγες ώρες και το SDNA είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον άνθρωπο πίσω από την ιδέα. Ο Έβαν Ουός αναφέρθηκε στις κινήσεις πίσω από την επιτυχία, αλλά και το ενδιαφέρον για ένα τουρνουά που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στη σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός. Ή τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζει. Το Play In τουρνουά του ΝΒΑ ξεκίνησε από την «φούσκα» του Ορλάντο, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Μπλέιζερς και Γκρίζλις και πλέον έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι του ΝΒΑ ως ένα σημαντικό γεγονός.

Για την ακρίβεια, ως ο προάγγελος των πλέι οφ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομάδες που τερμάτισαν ακόμα και κάτω από την 8η θέση, η οποία παραδοσιακά ήταν η τελευταία που έδινε εισιτήριο για την post season, να έχουν δικαίωμα να παλέψουν για μια θέση στο μεγάλο ραντεβού της λίγκας.

Φέτος οι μάχες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η σεζόν αρκετών ομάδων βρίσκεται σε... κίνδυνο. Πολλά franchise με φιλοδοξίες, όπως οι Νετς, οι Χοκς, οι Χόρνετς, οι Τίμπεργουλβς, οι Κλίπερς βρίσκονται στη διαδικασία, δίνοντας μια επιπλέον αίγλη και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον σε ένα τουρνουά το οποίο ήδη από την περσινή σεζόν άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

Με το τζάμπολ στο Play In tournament να βρίσκεται προ των πυλών, το SDNA είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον Έβαν Ουός, Executive Vice President του ΝΒΑ και τον άνθρωπο που συνέλαβε την ιδέα για το εν λόγω τουρνουά. Ο Ουός εξήγησε τη σημασία του τουρνουά για τις ομάδες και τον κόσμο, στάθηκε στις επιρροές που είχε από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εξηγώντας πως τα μονά παιχνίδια νοκ άουτ δίνουν ιδιαίτερη αίγλη στον αθλητισμό, ενώ αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του κόσμου, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο μεγάλο.

Μιλώντας για την ανάπτυξη του τουρνουά, από το 2020 έως και σήμερα, η ικανοποίησή του ήταν μεγάλη, βλέποντας όσα διαδραματίζονται στη λίγκα. «Το 2020 είχαμε την δυνατότητα να διεξάγουμε 1 ή 2 παιχνίδια σε κάθε περιφέρεια για το Play In τουρνουά. Ο λόγος γι αυτό ήταν από ανάγκη. Έχοντας ένα πρωτάθλημα σε φούσκα δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε μια σεζόν 82 αγώνων, λόγω πρωτοκόλλων και χρόνων.

Έτσι κόψαμε τη σεζόν και με έναν μηχανισμό για να δώσουμε στις ομάδες που βρίσκονταν στο κυνήγι μιας θέσης στα πλέι οφ την ευκαιρία να βρεθούν σε αυτά, ενώ ήταν στο μέσο της κατάταξης. Βάλαμε αυτό το ένα παιχνίδι υπό τις συνθήκες που υπήρχαν. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλο αντίκτυπο και αυτό ήταν ακρογωνιαίος λίθος για εμάς, γιατί η εκτέλεση που έγινε τα επόμενα χρόνια το έδειξε.

Η ανάπτυξη του τουρνουά τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη, από την πρώτη στη δεύτερη σεζόν υπό την έννοια της επέκτασης των αγώνων, το μάρκετινγκ και τη σημασία της διοργάνωσης για τα πεπραγμένα των ομάδων στην regular season, κάτι το οποίο δεν υπήρχε η δυνατότητα να συμβεί στην «φούσκα» του Ορλάντο. Φέτος η ανάπτυξη είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν λάβουμε υπόψιν τα ρεκόρ των ομάδων που μετέχουν στο τουρνουά. Η ανάπτυξη είναι μεγάλη».

Στην Ευρώπη το φορμά των των one and done αγώνων είναι σύνηθες. Τα Final 4 σε Euroleague, BCL κρατούντο ενδιαφέρον στα ύψη, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ανθρώπους του ΝΒΑ. «Το μεγαλύτερο πράγμα που μάθαμε από τη μελέτη που κάναμε γύρω από τις διοργανώσεις ανά τον κόσμο, είναι πως ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία στον αθλητισμό είναι το μονό νοκ άουτ παιχνίδι», εξήγησε ο Ουός, που αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων αυτών για τη λίγκα.

«Είμαστε ευγνώμων που είχαμε την προηγούμενη σεζόν τη δυνατότητα να δούμε αρκετά Game 7 παιχνίδια και ευελπιστούμε το ίδιο να συμβεί και φέτος, αλλά είναι αποφασιστικό αυτό που συνέβη και αυτά τα μονά παιχνίδια που κρίνουν πρόκριση είναι ιδιαίτερα ισχυρά και μαθαίνουμε πολλά από πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στην Αμερική με την March Madness που το ενδιαφέρον είναι τεράστιο».

Όσο για το ενδιαφέρον του κόσμου; Αυτό καιρό με τον καιρό αυξάνεται, ιδίως από τη στιγμή που ομάδες παίζουν όλη τη σεζόν τους σε ένα 48λεπτο. «Ο ανταγωνισμός σε αυτά τα παιχνίδια παίζει τον πιο μεγάλο ρόλο. Οι ομάδες θέλουν να κερδίζουν. Οι παίκτες θέλουν να κερδίζουν. Το τρόπαιο Larry O'brien είναι ο απόλυτος στόχος. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα βήμα για να φτάσουν πιο κοντά σε αυτό. Όχι μόνο για τις 8 κορυφαίες ομάδες, ή μόνο για τις 6 κορυφαίες.

Βλέπουν τον ανταγωνισμό μέσα από το μονό παιχνίδι νοκ άουτ. Είναι πολύ καλό για το πρεστίζ των πλέι οφ και αυτό δεν διακόπτει την κανονική διάρκεια. Αυτό επηρεάζει και τον κόσμο και περιμένουμε σταδιακά να γίνει πιο οικείο αυτό το τουρνουά για τον κόσμο και περιμένουμε να έχει σταθερά όλο και περισσότερη απήχηση μέσα από τον ανταγωνισμό που προσφέρει».

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της φετινής σεζόν σε Ανατολή και Δύση

Play In tournament 2022 (13-16/04)

Ανατολή

(7)Μπρούκλιν Νετς - (8)Κλίβελαντ Καβαλίερς (13/04)

(9)Ατλάντα Χοκς - (10)Σάρλοτ Χόρνετς (14/04)

Χαμένος αγώνα 7-8 - Νικητής αγώνα 9-10 (16/04)

Δύση

(7)Μινεσότα Τίμπεργουβλς - (8)Λος Άντζελες Κλίπερς (13/04)

(9)Νιου Όρλινς Πέλικανς - (10)Σαν Αντόνιο Σπερς (14/04)

Νικητής αγώνα 7-8 - Νικητής αγώνα 9-10 (16/04)