Ο κόσμος ψήφισε: Στην καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων όλων των εποχών ο Γιάννης (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά πήρε θέση ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών, καθώς ο κόσμος τον ψήφισε στην κορυφαία πεντάδα Ευρωπαίων στην ιστορία του ΝΒΑ.

Αν υπάρχει ένας παίκτης που έχει αφήσει το «σημάδι» του στην σύγχρονη εποχή του ΝΒΑ, αυτός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατακτώντας το βραβείο του MVP των τελικών.

Στην πορεία του έχει καταφέρει να φτάσει σε ουκ ολίγες κορυφές. Back to back MVP του ΝΒΑ, κορυφαίος αμυντικός της σεζόν, πολλαπλές παρουσίες σε All Star Game, MVP του All Star Game.

Έτσι λοιπόν, ο κόσμος τον επέλεξε σε ακόμα μια κορυφαία ομάδα. Αυτή τη φoρά το κοινό ψήφισε για τις καλύτερες πεντάδες Ευρωπαίων όλων των εποχών στο ΝΒΑ, με τον Γιάννη να έχει την τιμητική του, καθώς επιλέχθηκε στην πρώτη πεντάδα.

Μαζί με τον Γιάννη βρίσκονται οι Λούκα Ντόντσιτς, Πάου Γκασόλ, Ντιρκ Νοβίτζκι και Τόνι Πάρκερ.

Όσο για την δεύτερη πεντάδα, αυτή αποτελείται από τους: Νίκολα Γιόκιτς, Τόνι Κούκοτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Άρβιντας Σαμπόνις και Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Οι All-NBA European First και Second Teams επιλέχτηκαν από φιλάθλους του NBA από την Ευρώπη και μια επιτροπή που αποτελούνταν από περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, broadcasters, influencers και διασημότητες. Η ψήφος των φιλάθλων αντιπροσώπευσε το 50% του τελικού αποτελέσματος ενώ η ψήφος της επιτροπής το υπόλοιπο 50%.