Πιτίνο: «Ο Παπαγιάννης ανήκει στο ΝΒΑ»!

Ο "Big Papa" ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη χθεσινή (31/3) νίκη επί της Ρεάλ με 87-86, έχοντας στο ενεργητικό του 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, αλλά και 5 κοψίματα.

Ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να αποθεώνει τον άλλοτε παίκτη του στο Τριφύλλι, υποκλίθηκε στον διεθνή σέντερ, τονίζοντας ότι ανήκει στο NBA!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού τεχνικού στο twitter:

«Σπουδαία νίκη-έκπληξη από τον Παναθηναϊκό. Χάρηκα πολύ που είδα τον άνθρωπό μου, τον Παπαπέτρου, να επιστρέφει. Ο Παπαγιάννης είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Θα το πω για δέκατη φορά, ο Παπαγιάννης ανήκει στο ΝΒΑ. Είναι 7-footer που είναι ευκίνητος, μακρύς, καταπληκτικός αμυντικός και μπλοκέρ».

Great upset win for PAO. Excited to see my man Pap back on the court. G Papagiannis with 18 & 10 in win over Real Madrid 87-86. I'll say it for the 10th time PG belongs in NBA: at 7 feet mobile, length, terrific defensive player & shot blocker.