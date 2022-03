Το νέο ανέκδοτο του Αντετοκούνμπο: «Πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως συνηθίζει τον τελευταίο καιρό, μας χαρίζει εκτός από εξαιρετικές εμφανίσεις και τα αστεία του, με μια σειρά ανεκδότων...

Στο παιχνίδι με τους Σίξερς, όπου το Μιλγουόκι πήρε τη νίκη, ο Greak Freak φιλοδώρησε την αντίπαλη ομάδα με 40 πόντους σε 38 λεπτά, και κατά τη συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε ευδιάθετος και μοιράστηκε ακόμη ένα ανέκδοτο.

«Πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» και αφού δεν απάντησε κανείς, είπε: «Μοσχαρίσιο κιμά». (με την ερώτηση «What do you call a cow on the floor?»,ground beef»). ενώ στο τέλος επιφυλάχθηκε, για ένα ακόμη ανέκδοτο στο επόμενο παιχνίδι στη Νέα Υόρκη.