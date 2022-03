Άνοιξε η ψηφοφορία του ΝΒΑ για τις All-Time NBA European First και Second Teams

Το ΝΒΑ δίνει την δυνατότητα στον κόσμο να διαμορφώσει τις δικές του ομάδες, καθώς η ψηφοφορία για τις κορυφαίες ομάδες Ευρωπαίων που έπαιξαν στο ΝΒΑ έχει αρχίσει.

Από τις 29 Μαρτίου το ΝΒΑ δίνει την δυνατότητα στον κόσμο να ψηφίσει και να διαμορφώσει αποτελέσματα. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δίνει την δυνατότητα σε όλους τους φίλους του μπάσκετ να επιλέξουν τις δύο κορυφαίες πεντάδες Ευρωπαίων που έπαιξαν στο ΝΒΑ.

Ανάμεσα στα ονόματα δεσπόζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Πάου Γκασόλ, αλλά και θρύλοι όπως ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Πέτζα Στογιάκοβιτς, ο Τόνι Πάρκερ.

Οι υποψηφιότητες των παικτών επιλέχτηκαν από μια επιτροπή που αποτελούνταν από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, influencers και διασημότητες.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Απριλίου στις 01.59 μ.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 8 Απριλίου. Για όλες τις κατηγορίες του NBA 75 Euro Vote, η ψήφος των φιλάθλων αντιπροσωπεύει το 50% του τελικού αποτελέσματος, ενώ οι ψήφοι της επιτροπής συμπληρώνουν το υπόλοιπο 50%.

Οι υποψήφιοι για τις All-Time NBA European First and Second Teams:

Name Surname Nationality Giannis Antetokounmpo Greece Boris Diaw France Vlado Divac Serbia Luka Doncić Slovenia Goran Dragić Dragic Marc Gasol M. Spain Pau Gasol Spain Rudy Gobert Gobert Nikola Jokić Serbia Toni Kukoć Croatia Šarūnas Marčiulionis Lithuania Dirk Nowitzki Germany Mehmet Okur Turkey Tony Parker France Dražen Petrović Croatia Dino Rađa Croatia Arvydas Sabonis Lithuania Detlef Schrempf Germany Peđa Stojaković Serbia Hedo Türkoğlu Turkey

Για να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία μπείτε στο NBA.com/Eurovote