Ο Ανουνόμπι φώναξε παρών για τους Ράπτορς και βλέπει... πλέι οφ

Η νίκη απέναντι στους Καβαλίερς δεν ήταν το μοναδικό καλό νέο της βραδιάς για τους Ράπτορς. Ο Όου Τζι Ανουνόμπι επέστρεψε στη δράση και η παρουσία του αποτέλεσε σημαντική ανάταση για τους «δεινόσαυρους». Αγωνιστικά και ψυχολογικά.

«OG Oh my... How good he feels». Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε ο Ματ Ντέβλιν το πρώτο καλάθι του Όου Τζι Ανουνόμπι στην επιστροφή του στη δράση έπειτα από 15 παιχνίδια απραξίας. Ο Βρετανός φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο πόδι που τον κράτησε off για μεγάλο διάστημα.

Όμως τώρα επέστρεψε στη δράση και ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος στο Τορόντο. Τα λόγια του εκφωνητή των αγώνων των Ράπτορς για το TSN ήταν η απόδειξη.

Ο ενθουσιασμός αυτός συνεπήρε και τους Ράπτορς, που απέναντι στους Καβαλίερς έκαναν την πιο σημαντική νίκη τους στη σεζόν, ως την επόμενη. Διότι πλέον η ομάδα του Νικ Νερς κοιτάζει κατάματα την πρώτη εξάδα της Ανατολής, αποφεύγοντας τα πλέι οφ.

Η επιστροφή του Ανουνόμπι όμως είχε τη δική της σημασία για τους πρωταθλητές του 2019. «Ήταν διασκεδασικό και μου είχε λείψει πολύ για να είμαι ειλικρινής», παραδέχτηκε στην απάντησή του στο SDNA o φόργουορντ των Ράπτορς, που από νωρίς έδειξε πως έβρισκε ρυθμό.

«Ήταν καλή η αίσθηση να πατήσω και πάλι παρκέ. Πέρασε καιρός από το τελευταίο παιχνίδι, οπότε το να παίζω ήταν καλή αρχή για μένα», ανέφερε σχετικά με το παιχνίδι, για να εξηγήσει ότι «πέρασε καιρός και ήταν καλό να είμαι στο παρκέ, να έχω επαφή με τους συμπαίκτες και τον προπονητή μου και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου».

Με νίκες όπως αυτή απέναντι στους Καβς η ομάδα του Τορόντο ανεβαίνει στη βαθμολογία. Και ψυχολογικά όμως παίρνει τα πάνω της, δείχνοντας πως μπορεί να κοντράρει στα ίσια κάθε αντίπαλο.

«Γινόμαστε όλο και καλύτεροι όσο προχωράει η σεζόν και το πικ μας θεωρώ πως θα είναι στα πλέι οφ, εκεί που παίζονται όλα στη σεζόν», εξήγησε ο Ανουνόμπι, που δεν σταματάει να πιστεύει στην ομάδα του.

«Βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, κάτι που μετράει πολύ για εμάς σε αυτή τη φάση της σεζόν», ήταν τα λόγια του. Τώρα που επέστρεψε άλλωστε αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στη νέα προσπάθεια, οδηγώντας την ομάδα του σε έναν γνώριμο, για εκείνον δρόμο, αυτό των νικών.