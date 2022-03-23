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Τη Δευτέρα 11/4 το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός του πρωταθλήματος

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, που θα κρίνει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών και το ματς που ξεχωρίζει σε αυτές είναι το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της 21ης «στροφής» της Stoiximan.gr Basket League. 

Βλέπετε, πρόκειται για την αναμέτρηση από την οποία θα κριθεί η πρωτιά της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, καθώς και το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Το μεγάλο ντέρμπι, λοιπόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League έχει ως εξής:

 

 

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-3-2022

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ

17:00

ΙΩΝΙΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2

Κ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

19:15

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3

 

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-4-2022

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

17:00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

20:00

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 3-4-2022

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

17:00

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

17:00

ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

20:00

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS - ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-4-2022

PAOK SPORTS ARENA

17:00

ΠΑΟΚ mateco - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

 

Ρεπό ο Απόλλων Πάτρας Oscar

 

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

Κ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ

17:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ

17:00

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 3

ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

20:00

ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΟΚ mateco

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2022

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

17:00

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΤ3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

20:00

ΑΕΚ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-4-2022

ΟΑΚΑ

20:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

 

Ρεπό ο Άρης

 

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14-4-2022

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

17:00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

 

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-4-2022

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

PAOK SPORTS ARENA

17:00

ΠΑΟΚ mateco – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

17:00

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 3

ΣΕΦ

20:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-4-2022

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

17:00

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS - ΑΡΗΣ

ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

17:00

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΕΚ

ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

20:00

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLIT - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ

ΕΡΤ3

 

Ρεπό ο Ιωνικός

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