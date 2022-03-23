Τη Δευτέρα 11/4 το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός του πρωταθλήματος

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών και το ματς που ξεχωρίζει σε αυτές είναι το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της 21ης «στροφής» της Stoiximan.gr Basket League.
Βλέπετε, πρόκειται για την αναμέτρηση από την οποία θα κριθεί η πρωτιά της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, καθώς και το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.
Το μεγάλο ντέρμπι, λοιπόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.
Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League έχει ως εξής:
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STOIXIMAN BASKET LEAGUE
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30-3-2022
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
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17:00
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ΙΩΝΙΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
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19:15
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
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ΕΡΤ3
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STOIXIMAN BASKET LEAGUE
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-4-2022
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
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17:00
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
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ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
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20:00
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ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΡΗΣ
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ΕΡΤ3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 3-4-2022
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Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
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17:00
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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17:00
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ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
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ΕΡΤ3
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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20:00
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS - ΛΑΡΙΣΑ
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ΕΡΤ3
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ΔΕΥΤΕΡΑ 4-4-2022
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PAOK SPORTS ARENA
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17:00
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ΠΑΟΚ mateco - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ΕΡΤ3
Ρεπό ο Απόλλων Πάτρας Oscar
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STOIXIMAN BASKET LEAGUE
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2022
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
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17:00
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2
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ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
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17:00
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ΙΩΝΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 3
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ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
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20:00
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ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΟΚ mateco
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ΕΡΤ3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2022
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Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
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17:00
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ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
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ΕΡΤ3
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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20:00
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ΑΕΚ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
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ΕΡΤ3
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ΔΕΥΤΕΡΑ 11-4-2022
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ΟΑΚΑ
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20:00
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ΕΡΤ3
Ρεπό ο Άρης
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STOIXIMAN BASKET LEAGUE
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14-4-2022
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
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17:00
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ΕΡΤ3
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STOIXIMAN BASKET LEAGUE
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-4-2022
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ΓΗΠΕΔΟ
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ΩΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ
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TV
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PAOK SPORTS ARENA
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17:00
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ΠΑΟΚ mateco – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ OSCAR
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2
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ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
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17:00
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ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 3
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ΣΕΦ
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20:00
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
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ΕΡΤ3
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ΚΥΡΙΑΚΗ 17-4-2022
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Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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17:00
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ VITABIOTICS - ΑΡΗΣ
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ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
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ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
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17:00
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΕΚ
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ΕΡΤ3
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Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
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20:00
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLIT - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
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ΕΡΤ3
Ρεπό ο Ιωνικός