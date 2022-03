Viral έγινε ο σέντερ των Μπλέιζερς, όχι όμως για κάποιο μπασκετικό επίτευγμα, αλλά για μία έντονη και ίσως υπερβολική αντίδραση. Ένας φίλαθλος των Πέισερς έβγαλε το κινητό του και προφανώς βιντεοσκοπούσε τον Βόσνιο, ο οποίος πήγε μπροστά του, του πέταξε το κινητό και ήταν εμφανώς έξαλλος.

Δείτε εδώ τι συνέβη:



Nurkic stares down a fan and tosses his phone after the Blazers-Pacers game 😳



(via Sheebswrld/IG) pic.twitter.com/zevnDvjbda