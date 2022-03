«Τρελό» φινάλε και νίκη για τους Σπερς, έντονα παράπονα από τους Ουόριορς (vids)

Με ένα καλάθι του Τζόνσον, 0,3" πριν το τέλος, οι Σπερς κατάφεραν να φύγουν με διπλό από την έδρα των Ουόριορς (110-108), όμως η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει έντονα παράπονα από την διαιτησία και, κυρίως, για ένα φάουλ του Λούνι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μάλιστα, ο Στιβ Κερ έκανε λόγο για «περίεργα σφυρίγματα», όμως το αποτέλεσμα δεν αλλάζει και η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς πανηγύρισε μία σημαντική νίκη, που είχε σε ρόλο... ανέλπιστου πρωταγωνιστή τον Τζος Ρίτσαρντσον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο (και από τα... παλιά) με 25 πόντους και 8/12 σουτ.

Από τους ηττημένους, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Στεφ Κάρι, ξεχώρισαν οι Τζόρνταν Πουλ (28 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Κλέι Τόμσπον (24 πόντοι, 6/12 τρίποντα).

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

KELDON JOHNSON WINS IT FOR THE SPURS 🙌 Improbable sequence leads to a heartbreaking loss for the Warriors 👀 pic.twitter.com/gq5LUpDRna

Steve Kerr slams the refs for these two plays at the end of the Warriors-Spurs game on Sunday night. pic.twitter.com/nNs3gvraum