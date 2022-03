Οι Πέλικανς εξελίσσονται και κοιτάνε πλέι οφ κόντρα σε ατυχίες και δυσκολίες

No Brandon Ingram, no CJ McCollum, no problem! Οι Πέλικανς «σάρωσαν» τους Ρόκετς, σε μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις τους, δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι πως μαθαίνουν να κοιτάνε μπροστά.

Η περίοδος αυτή είναι αρκετά κρίσιμη για την πορεία των Πέλικανς στη σεζόν. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης μετά το άσχημο ξεκίνημα έχει καταφέρει να ρολλάρει και σαν να μην έφτανε αυτό, πλέον παλεύει με αξιώσεις για μια θέση στη 10άδα της Δύσης. Άλλωστε τώρα έχει εδραιώσει την παρουσία της στην 10η θέση της περιφέρειας, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ. Ο Ουίλι Γκριν ωστόσο έχει να διαχειριστεί μια συνθήκη που δεν ευνοεί την ομάδα. Κι αυτό γιατί Μπράντον Ίνγκραμ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ βρίσκονται εκτός δράσης. Ο πρώτος είναι τραυματίας και ο δεύτερος στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του ΝΒΑ. Κι ενώ άπαντες θα περίμεναν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο παιχνίδι τους, ήρθε η αναμέτρηση με τους Χιούστον Ρόκετς, για να δώσει απαντήσεις. Ένα παιχνίδι που οι «πελεκάνοι» έκαναν... πάρτι φτάνοντας σε μια από τις πιο άνετες και εμφατικές νίκες τους στη σεζόν. Μια νίκη που τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στην post season την ομάδα. Κι ας παίζει αυτή τη στιγμή χωρίς τα μεγάλα αστέρια της. Φροντίζει μέσα από την ομαδικότητα να παίρνει αυτό που θέλει. Και παράλληλα να γεννά προσδοκίες για κάτι ακόμα καλύτερο. «Το ταβάνι μας είναι ο ουρανός για το πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε», τόνισε ο Ουίλι Γκριν στην απάντησή του στο SDNA, ο οποίος εκθείασε την πρόοδο των παικτών του. «Αυτό που με κάνει πιο περήφανο είναι η ανάπτυξη αυτής της ομάδας. Κοιτώντας πίσω στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν δύσκολο για όλους μας Προσευχόμασταν πολύ και συνεχίζαμε να εμπιστευόμαστε τη δουλειά μας και ο ένας τον άλλο συνολικά», εξήγησε ο προπονητής των πελεκάνων. Σε αυτή την καμπή της σεζόν, άλλωστε, οι Πέλικανς φροντίζουν να αφήσουν στην άκρη τις ατυχίες και κάθε λογής δυσκολίες και να βγάζουν στο παρκέ το καλύτερο πρόσωπό τους. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρνουμε το καλύτερο πρόσωπό μας, επειδή παλεύουμε για μια θέση στο Play-In τουρνουά», υπογράμμισε ο Τζάξσον Χέιζ, που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της ομάδας. Τόσο αυτός, όσο και ο Χοσέ Αλβαράδο έχουν δώσει το κάτι παραπάνω. Η περίπτωση του Αλβαδάρο δε είναι ιδιαίτερη, καθώς ο rookie γκαρντ των Πέλικανς φροντίζει να αφήνει το... σημάδι του με την θετική αύρα του στην ομάδα. Το θετικό vibe είναι το πιο βασικό για τον ίδιο. «Κάθε μέρα που ξυπνάω είμαι χαρούμενος γιατί ξυπνάω και ευχαριστώ το Θεό γι αυτό που ζω. Είμαι στο ΝΒΑ! Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να με κάνει πιο χαρούμενο», εξήγησε ο Αλβαράδο και πρόσθεσε. «Παίζω μπάσκετ σε όλη μου τη ζωή και το να παίζω τώρα στο υψηλότερο επίπεδο είναι εκπληκτικό».



Συν τοις άλλοις, το περιβάλλον εντός της ομάδας τον βοηθάει να βγάζει αυτή την εικόνα. «Επιπλέον έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ παικτών που με βοηθάει κάθε μέρα. Δεν είναι δύσκολο να είσαι χαρούμενος σε αυτή την ομάδα και να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Είμαι στο ΝΒΑ, γι αυτό είμαι χαρούμενος», ήταν τα λόγια του Αλβαράδο. Η νίκη απέναντι στους Ρόκετς και κυρίως η εικόνα που έβγαλαν οι Πέλικανς ήταν μια απόδειξη του πολύ καλού vibe που υπάρχει μέσα στην ομάδα. «Είναι πολύ καλό να βλέπεις τους νεαρούς μας παίκτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να σκοράρουν 130 πόντους, γιατί νωρίτερα στη σεζόν είχαμε δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά στα αποδυτήρια», τόνισε ο κόουτς Γκριν, με τους παίκτες του να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουν τον στόχο του Play In. Άπαντες, άλλωστε, πιστεύουν στο φετινό σύνολο. «Πραγματικά θέλουμε να πάρουμε μια θέση εκεί και θεωρώ πως πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι σε κάθε παιχνίδι γιατί τώρα βαδίζουμε στην τελική ευθεία και πολλές ομάδες παλεύουν για τη θέση αυτή», είπε ο Χέιζ.