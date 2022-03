Κι επίσημα παίκτης των Φοίνιξ Σανς μέχρι το τέλος της σεζόν είναι ο Ίφε Λούντμπεργκ.

O 27χρονος Δανός γκαρντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους πρωτοπόρους του ΝΒΑ μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές ημέρες ο Λουντμπεργκ έμεινε (και αυτός) ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ και πλέον αποτελεί μέλος του Φοίνιξ.

OFFICIAL: We have signed guard Iffe Lundberg. 🖊️🇩🇰#RallyTheValley pic.twitter.com/09KWbN6F6p

— x - Phoenix Suns (@Suns) March 12, 2022