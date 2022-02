Her World, Her Rules με τριπλό σταθμό στο Ηράκλειο

To Her World, Her Rules ένα πρόγραμμα της FIBA σε συνεργασία με την ΕΟΚ που φέρνει τα κορίτσια Δημοτικών Σχολείων κοντά στο μπάσκετ επέστρεψε στο Ηράκλειο.

Έδρασε παράλληλα με τη διεξαγωγή του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών. Μαζί με το αντίστοιχο πρόγραμμα για τα αγόρια, το «Τρίποντα στα Σχολεία» έκαναν στάση στο 1ο Δημοτικό Νέας Αλικαρνασσού, στο 1ο και 2ο Δημοτικό Λιμένος Χερσονήσου και στο 2ο Δημοτικό Αρχανων. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές υπεύθυνοι για το πρόγραμμα στα τρία σχολεία ήταν η Γιασεμή Σαμαντούρα και ο Μιχάλης Πετράκης. Σημαντική ήταν η συμβολή συγκεκριμένων ανθρώπων για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων σε κάθε σχολείο ξεχωριστά. 1ο Δημοτικό Νέας Αλικαρνασσού (15/2) Παρέα με την μπάλα του μπάσκετ πέρασαν 70 παιδιά, 34 αγόρια και 36 κορίτσια. Σημαντική ήταν η βοήθεια του διευθυντή του σχολείου, Νίκου Αντωνόπουλου και των δασκάλων Μαριάννας Πασχαλίδου, Γιώργου Τζερμαδιανού, Γιάννη Παναγιωτάκη, Μιχάλη Κολιοραδάκη και Μαρίας Μαργαριτάκη, των καθηγητών φυσικής αγωγής Ανταλκίδα Μαρκογιαννάκη και Ιωάννας Παπαδάκη, των εθελοντών προπονητών Αιμιλίας Κανιτάκη και Χριστόφορου Κριμίλη. 1ος και 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου (16-17/2) Το «παρών» στο σχολείο έδωσαν και είχαν τη δική τους συμβολή ο Δήμαρχος Γιάννης Σέγκος και ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης. Το ίδιο και οι διευθυντές των δύο σχολείων Ηρακλής Δαφέρμος και Τριανταφυλλιά Αποστολίδου, καθώς και οι δάσκαλοι Μαρία Παπαδάκη, Γιώργος Δασκαλάκης, Ελένη Τσούλχα, Αρετή Μάρη, Αλεξάνδρα Σηφάκη, Μαριάννα Κονταξάκη και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Μαρία Κλώντζα και Γιάννης Χατζηλαμπρινός. Τη δική τους συνεισφορά είχαν οι εθελοντές προπονητές Ματθαίος Σταθάκης και Χριστόφορος Κριμίλης. Συνολικά πήραν μέρος 72 παιδιά (34 αγόρια, 38 κορίτσια) από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου και 66 παιδιά (33 αγόρια, 33 κορίτσια) από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου). 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανων (18/2) Οι Αρχάνες ήταν ο τελευταίος χρονικά σταθμός για τα δύο προγράμματα σε αυτόν τον κύκλο επισκέψεων με 63 παιδιά (43 αγόρια, 20 κορίτσια) να αγκαλιάζουν το μπάσκετ. Η συμβολή του διευθυντή του σχολείου, Κωνσταντίνου Παραδεισάνου ήταν σημαντική, όπως και αυτή των δασκάλων Ολυμπίας Κανδύλα, Γιάννη Ντουράκη, Χρήστου Χαρμπη, Νίκου Ξενικάκη, του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Θωμά Τούσα και των εθελοντών προπονητών, Αιμιλίας Κανιτάκη και Χριστόφορου Κριμίλη. Ένα «ευχαριστώ» πηγαίνει και στην εθελοντική ομάδα «Φίλιος Ζευς» με τους Γιάννη Μαρκοδημητράκη, Σταύρο Καγιαδάκη και Δημήτρη Τζωρτζακάκη για την παρουσία τους δίπλα στα παιδιά.