Συγκλονιστικός Γιάννης: «Δάκρυσα, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ...» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κέρδισε πριν λίγους μήνες την παρουσία του στο Top-75 των κορυφαίων παιτκών στην ιστορία του ΝΒΑ και ήταν φυσικά παρών στην τελετή του ΝΒΑ, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του All Star Game.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν εμφανώς συγκινημένος και το έδειξε και στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του event, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Ακούς το όνομά σου... Και είσαι δίπλα τους, στέκεσαι ανάμεσά τους. Είναι τρομερό. Δάκρυσα... Φίλε, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ! Είναι τρελό να είμαι ανάμεσά τους...».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιάννης σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα την απάντησή του, αφού ήταν φορτισμένος.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Υπήρχαν μόνο δύο Ευρωπαίοι στην ομάδα αυτή... Είναι τρελό! Ήταν υπέροχο να είμαι δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Λεμπρόν, ο Καρμέλο... Αλλά το να κάθομαι δίπλα στον Ντιρκ, που άνοιξε τον δρόμο για όλους εμάς, είναι ακόμα καλύτερο. Είναι ένα τρομερό συναίσθημα».

Giannis Antetokounmpo: “There were only two Europeans on this (75th) team right? That’s insane. Sitting next to Michael Jordan.. that’s great. Lebron James.. but having the opportunity next to Dirk who opened the path for us. That’s even more of an incredible feeling for me.” pic.twitter.com/plLE2ySsy0