To «παρών» στο τουρνουά 3 on 3, που διεξάγεται στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης του Ηρακλείου στο περιθώριο της διεξαγωγής του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, έδωσε αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού.

Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Ιωάννης Παπαπέτρου και Νίκος Παππάς βρέθηκαν στο χώρο που διεξάγεται το τουρνουά, συμμετέχοντας στη γιορτή με τους μικρούς φίλους του αθλήματος. Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από τον Βαγγέλη Στόλη: