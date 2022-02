Flashback στο Κύπελλο: Ο πολυνίκης του θεσμού Παναθηναϊκός και ο «άπιαστος» Γκάλης

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 διεξάγεται ο 47ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας με τους Προμηθέα - Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - ΑΕΚ να διεκδικούν το τρόπαιο. Το SDNA βουτάει στο παρελθόν του θεσμού για τα τρόπαια, τα ρεκόρ και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία.

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ FINAL FOUR

Ο θεσμός πραγματοποιείται φέτος στο Ηράκλειο υπό τη μορφή του Final Four, το οποίο επανέρχεται μετά από 18 χρόνια. Για δέκα χρόνια (1994-95 έως 2003-04) η τελική φάση γινόταν σε μορφή Final Four, όπου εκτός των ημιτελικών και του τελικού, διεξαγόταν και μικρός τελικός ανάμεσα στις ηττημένες ομάδες των δύο ημιτελικών. Οι δέκα αυτές διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα τέσσερις φορές, στη Θεσσαλονίκη και στη Λαμία από δύο φορές (στη Λαμία η πρώτη και η τελευταία διοργάνωση Final Four) και από μία φορά σε Πάτρα και Λάρισα. Τελευταίος Κυπελλούχος σε Final Four ήταν ο Άρης το 2004.

ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πολυνίκης του Κυπέλλου Ελλάδας, που διεξάγεται από τη σεζόν 1975-76, είναι ο Παναθηναϊκός με 20 κατακτήσεις, ενώ την τελευταία δεκαετία οι «πράσινοι» έχουν σηκώσει το τρόπαιο οκτώ φορές και τις άλλες δύο η ΑΕΚ. Ακολουθούν σε σύνολο τίτλων οι Ολυμπιακός (9), Άρης (8), ΑΕΚ (5), ΠΑΟΚ (3) και Πανιώνιος (1). Άλλοι 7 σύλλογοι έχουν φτάσει ως τον τελικό χωρίς όμως να καταφέρουν να το κατακτήσουν (κατά σειρά παρουσίας τους σε τελικό: Ηρακλής, Πανελλήνιος, Απόλλων Πάτρας, Μαρούσι, Ρέθυμνο, Φάρος Κερατσινίου, Προμηθέας Πατρών).

Αναλυτικά όλοι οι τελικοί:

1976: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-69 1999: ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 71-54 1977: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 103-88 2000: ΑΕΚ- Παναθηναϊκός 59-57 1978: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 83-72 2001: ΑΕΚ- Παναθηναϊκός 66-64 1979: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79-72 2002: Ολυμπιακός - Μαρούσι 74-66 1980: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 85-80 2003: Παναθηναϊκός - Άρης 81-76 1981: ΑΕΚ- Ηρακλής 84-78 2004: Άρης - Ολυμπιακός 73-70 1982: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 65-63 2005: Παναθηναϊκός - Άρης 72-68 1983: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 72-62 2006: Παναθηναϊκός - Μαρούσι 68-57 1984: ΠΑΟΚ- Άρης 74-70 2007: Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο 87-48 1985: Άρης - Παναθηναϊκός 86-70 2008: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81-79 1986: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 88-78 2009: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 80-70 1987: Άρης - Πανελλήνιος 110-70 2010: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-64 1988: Άρης - ΑΕΚ 84-71 2011: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 74-68 1989: Άρης - ΠΑΟΚ 91-86 2012: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 71-70 1990: Άρης - ΠΑΟΚ 75-62 2013: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81-78 1991: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 73-70 2014: Παναθηναϊκός - Άρης 90-53 1992: Άρης - ΑΕΚ 74-62 2015: Παναθηναϊκός - Απόλλων Πάτρας 68-53 1993: Παναθηναϊκός - Άρης 96-89 2016: Παναθηναϊκός - Φάρος Κερατσ. 101-54 1994: Ολυμπιακός - Ηρακλής 63-51 2017: Παναθηναϊκός - Άρης 68-59 1995: ΠΑΟΚ- Πανιώνιος 72-53 2018: ΑΕΚ- Ολυμπιακός 88-83 1996: Παναθηναϊκός - Ηρακλής 85-74 2019: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 79-73 1997: Ολυμπιακός - Απόλλων Πάτρας 80-78 2020: ΑΕΚ- Προμηθέας Πάτρας 61-57 1998: Άρης - ΑΕΚ 71-68 2021: Παναθηναϊκός - Προμηθέας Π. 91-79

ΑΠΙΑΣΤΟΣ Ο ΓΚΑΛΗΣ - ΒΛΕΠΕΙ 20ΑΔΑ Ο ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Πρώτος σκόρερ είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έχει πετύχει 246 πόντους σε οκτώ τελικούς, κάτι που μεταφράζεται στον… αξεπέραστο μέσο όρο πόντων με 30,7. Από απόσταση ακολουθούν οι Παναγιώτης Γιαννάκης (155 - 19,3 μ.ο.) και Στιβ Γιατζόγλου (148 - 24 μ.ο.). Να σημειωθεί πως από τη λίστα των σκόρερ ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης που αγωνίζεται σήμερα στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος θα βρεθεί στο φετινό Final Four. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει συνολικά 42 πόντους κατέχοντας την 28η θέση (μαζί με Μπουρούση και Λάκοβιτς) και αν καταφέρει να πετύχει ακόμα 11 πόντους, θα πιάσει στην 20ή θέση τον Λευτέρη Σούμποτιτς.

Οι πρώτοι 20 σκόρερ σε σύνολο πόντων

1.Νίκος Γκάλης 246 11. Μηνάς Γκέκος 73 2. Παναγιώτης Γιαννάκης 155 12. Κώστας Τσαρτσαρής 67 3.Στηβ Γιατζόγλου 144 13. Μπάνε Πρέλεβιτς 64 4. Δημήτρης Διαμαντίδης 128 14.Αντώνης Φώτσης 63 5. Γιώργος Καστρινάκης 97 14. Νίκος Σταυρόπουλος 63 6. Μάικ Μπατίστ 87 16. Μιχάλης Γιαννουζάκος 60 6. Ντέιβιντ Στεργάκος 87 17.Φραγκίσκος Αλβέρτης 59 6. Βασίλης Σπανούλης 87 18.Νίκος Φιλίππου 56 9. Παναγιώτης Φασούλας 81 19. Δημήτρης Κοκολάκης 54 10. Παύλος Διάκουλας 80 20.Λευτέρης Σούμποτιτς 53

