Ζούρος: «Δουλεύει καλά ο Προμηθέας, Γκραντ και Γκίκας δεν είναι μαζί μας»

Ο Ηλίας Ζούρος μίλησε για τη συνέπεια που δείχνει ο Προμηθέας, με την παρουσία του στο Final Four του Κυπέλλου, ενώ στάθηκε και στα προβλήματα της ομάδας του με τον κορωνοϊό. Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιώργος Ζάκκας.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της πατρινής ομάδας:

«Θα ήθελα εκ μέρους του Προμηθέα να πω ότι είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο πρώτο Final Four ύστερα από τόσα χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Προμηθέας είναι πάντα στην τελική φάση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει συνέπεια. Η ομάδα παλεύει και δουλεύει καλά, παρουσιάζει υγεία. Σε αυτό το Final Four, όμως, έχουμε και έναν αόρατο αντίπαλο, τον κορωνοϊό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για αυτό το Final Four. Όλη η Ευρώπη έχει Final Four ή Final Eight. Πρέπει να τα καταφέρουμε και να κερδίσει ο καλύτερος. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Από την πλευρά μας έχουμε δυο παίκτες που δεν θα είναι στο ρόστερ μας. Ακόμα δύο παίκτες επέστρεψαν από τον κορωνοϊό. Ο Γκραντ και ο Γκίκας δεν είναι μαζί μας. Έχουν επιστρέψει άλλοι δύο και το 5ο μέλος επίσης δεν είναι μαζί μας. Έχουμε απουσίες παικτών με σημαντικό χρόνο στην ομάδα μας».