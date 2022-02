Ο Σερζ Ιμπάκα είναι η τελευταία προσθήκη των Μιλγουόκι Μπακς στην προσπάθεια τους για κατάκτηση του τίτλου. Τα ελάφια έχουν χτίσει παράδοση στο να προσελκύουν παίκτες από το πάνω ράφι και ο GM της ομάδας, Τζον Χορστ απαντώντας στο SDNA έδωσε την εξήγηση. Η οποία έχει το ονοματεπώνυμο του Γιάννη Αντετοκούμπο.

Η περσινή επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος όχι μόνο δεν αποσυντόνισε τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά πείσμωσε άπαντες ώστε να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή η ομάδα ενόψει της φετινής προσπάθειας. Και ήδη το front office, προεξάρχοντος του Τζον Χορστ κινήθηκε δυναμικά, δείχνοντας διάθεση να αποτελέσει ακόμα πιο επιθετικό παίκτη στη λίγκα.

Η απόκτηση του Σερζ Ιμπάκα ήταν μια κίνηση που είχαν ανάγκη τα ελάφια, ώστε να ενισχύσουν την φροντ λάιν τους. Ήταν ακόμα μια κίνηση που έδειξε πως στο Ουισκόνσιν έχουν τον τρόπο να ντύνουν στα χρώματα της ομάδας παίκτες με ειδικό βάρος στη λίγκα.

Κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι και το αναγνωρίζουν άπαντες. "Η αιτία που οι Μπακς είναι τόσο ελκυστικοί έχει ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αντετοκούνμπο! Όταν έχεις την ευκαιρία να παίξεις με έναν εκ των κορυφαίων που έπαιξαν ποτέ στη λίγκα και έναν, αναμφίβολα, από τους κορυφαίους του ΝΒΑ αυτή τη στιγμή, τότε το κάνεις", ξεκαθάρισε ο Τζον Χορστ στην απάντηση του στο SDNA.

Με τα λόγια του φρόντισε να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Γιάννη σε όλα τα επίπεδα. "Είναι εκπληκτικό ταλέντο αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος", επεσήμανε, για να σταθεί στο επίπεδο του ρόστερ της ομάδας.

Σταδιακά τα ελάφια έχουν ανέβει επίπεδο,. "Έχει γύρω του μερικά σπουδαία ταλέντα που ταίριαξαν καλά με όλη την ομάδα. Στα δικά μου μάτια ο Τζρου Χόλιντεϊ είναι All Star. Ο Γιάννης θα είναι στο βιβλίο της ιστορίας, ο Κρις το ίδιο. Ο Γιάννης είναι ένας All Star. Ο Κρις είναι All Star. Έχουμε πολύ ταλέντο και παίκτες που αποτελούν ομάδα που πλαισιώνει τους τρεις παίκτες, όπως ο Μπρουκ Λόπεζ, ο Πατ Κόνατον, ο Γκρέισον Άλεν".

Αμυντικά η προσθήκη του Ισπανού θωρακίζει τους Μπακς κοντά στο καλάθι με έναν παίκτη από το υψηλότερο επίπεδο στον τομέα της συνέπειας. "Έχουμε τον Ιμπάκα και τον Λόπεζ που είναι κορυφαίοι μπλοκέρ και έχουν τον τρόπο να προστατεύουν την ομάδα και τους συμπαίκτες τους στην άμυνα", τόνισε ο Χορστ με την κουβέντα να επιστρέφει και πάλι στην παρουσία του Γιάννη.

"Υπάρχει σπουδαίο ταλέντο στην ομάδα και αυτό αρχίζει από τον Γιάννη. Οι παίκτες θέλουν πάντα να παίζουν με σπουδαίους παίκτες και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο Μιλγουόκι", ανέφερε επί του θέματος.

Η αισιοδοξία για μια καλή πορεία φέτος είναι διάχυτη. Οι Μπακς έχουν ποιότητα και βάθος ρόστερ, που τους φέρνει και φέτος στην κουβέντα για διεκδίκηση πρωταθλήματος.

Πού βρίσκονται οι Μπακς αυτή την περίοδο; "Βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή, με βάση όσα έχουμε περάσει, αλλά όχι κοντά σε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Ολοι το καταλαβαίνουν", είπε χωρίς περιστροφές ο GM των Μπακς, για να αναφερθεί στη συνέχεια στους τομείς που θέλει να βελτιώσει η ομάδα του.

"Έχουμε συνήθειές που θέλουμε να αναπτύξουμε, έχουμε ταλέντο να προσθέσουμε, έχουμε δουλέψεις να κάνουμε από προπονητικής πλευράς. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Έχουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα με το ταλέντο που θα προσθέσουμε για να βγει μια πλευρά της ομάδας ανεβασμένη στο παιχνίδι της".

Την ίδια ώρα όμως η ομάδα του Ουισκόνσιν έχει τον χρόνο με το μέρος της για να δουλέψει απερίσπαστη με σκοπό να βελτιωθεί. "Ευτυχώς για εμάς έχουμε ένα διάστημα να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις συνήθειες και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή ομάδας που μπορούμε, αλλά και να έχουμε την καλύτερη δυνατή υγεία που μπορούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί", υπογράμμισε ο Χορστ, που δεν κρύβει την αισιοδοξία του για την πορεία των Μπακς.

"Είμαστε σε καλή θέση, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε και όλοι συμφωνούν σε αυτό και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε πτυχές του παιχνιδιού μας", ήταν τα λόγια του.