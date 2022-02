Αλβέρτης: «Ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν στήριζε την Εθνική, πρόθεση να βοηθήσουμε»

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της κλήρωσης του Final Four αναφέρθηκε στο θέμα της Εθνικής ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως οι «πράσινοι» ανέκαθεν ήταν δίπλα στη Γαλανόλευκη.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο General Manager του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» θα δώσουν παίκτη ή παίκτες στην Εθνική ομάδα και στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία, παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την ίδια μέρα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλβέρτη:

Για το Final Four του Κυπέλλου: «Μετά από πολλά χρόνια επανήλθε ο θεσμός του Final Four. Κάθε Final Four είναι ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ. Πιστεύω θα γίνουν αγώνες οι οποίοι θα είναι αντάξιοι των ομάδων εντός και εκτός γηπέδων. Πιστεύω ότι θα κυλήσει όλη η διαδικασία πολύ ομαλά και όμορφα, έτσι όπως αξίζει σε ένα θεσμό τελικών κυπέλλου. Και πιστεύω πως θα γίνουν και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια».

Για το αν ο Παναθηναϊκός θα δώσει παίκτες στην Εθνική: «Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε πως ο Παναθηναϊκό ανέκαθεν στήριζε την Εθνική ομάδα. Η φιλοσοφία μας είναι ότι η Εθνική είναι πέρα από τους συλλόγους η εικόνα μας προς τα έξω. Οπότε μία δυνατή ομάδα με επιτυχίες κάνει δυνατό το μπάσκετ σε όλες τις. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε την Εθνική ομάδα, αν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι εκείνη την στιγμή. Και ελπίζουμε το καλύτερο και για την Εθνική και για εμάς».

Για το αν έχουν συζητηθεί ονόματα: «Δεν έχει να κάνει με το σωματείο. Έχει να κάνει με τις ανάγκες που θα έχει η Εθνική ομάδα. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Όποιους μας ζητήσουν και μπορούμε να τους δώσουμε θα το κάνουμε».

Για τον ημιτελικό με τον Προμηθέα: «Ο Προμηθέας είναι μία πολύ καλή ομάδα, δύσκολο παιχνίδι και καταλαβαίνουμε όλοι πως πρέπει να παίξουμε για να φτάσουμε στον τελικό.