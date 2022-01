Οι Τίμπεργουλβς γίνονται ομάδα: «Λατρεύουμε να βλέπουμε τους γύρω μας να πετυχαίνουν»

Η επιστροφή στις νίκες ήρθε με τρόπο εμφατικό για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, που επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ και έδειξαν σε ακόμα ένα παιχνίδι πως έχουν τον τρόπο να λειτουργούν ως ομάδα, μέσα και έξω από το παρκέ.

Μετά τις ήττες από Ουόριορς και Σανς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η εικόνα στα δύο παιχνίδια με τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της περιφέρειας τους ήταν ενθαρρυντική, όμως παρά τα θετικά σημάδια δεν αρκούσε για να οδηγήσει τους λύκους σε νίκη.

Η αντίδραση δεν άργησε να έρθει, με τρόπο επιβλητικό. Τρόπο που παραπέμπει στο παιχνίδι των παικτών του Κρις Φιντς από το ξεκίνημα της σεζόν. Η νίκη απέναντι στους Τζαζ στο πλαίσιο των NBA Sundays ήταν ακόμα μια απόδειξη πως η ομάδα βαδίζει σταθερά στη σωστή κατεύθυνση σε όλα τα επίπεδα.

Και δείχνει πολλά για την ποιότητα του γκρουπ. "Νιώθω ότι πλέον έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα", εξήγησε ο Άντονι Εντουάρντς στην απάντηση του στο SDNA, εξηγώντας πως πλέον οι Τίμπεργουλβς πηγαίνουν το παιχνίδι τους σε πολύ καλύτερο επίπεδο.

Σε τέτοιο βαθμό ώστε να χτίζουν ομάδα νικήτρια. "Στην αρχή της σεζόν λέγαμε πως ο ένας θέλει να κάνει ένα πράγμα, άλλος ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Τώρα λειτουργούμε σαν πραγματική ομάδα", υπογράμμισε ο Ant που συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι φέτος.

Η παρουσία του δεν είναι τυχαία, μιας και άπαντες στην ομάδα θέλουν να τον βλέπουν να πετυχαίνει. Όπως και εκείνος με τη σειρά του θέλει να βοηθάει τους Τίμπεργουλβς να κερδίζουν.

Ένα στοιχείο που κάνει το φετινό σύνολο να ξεχωρίζει και να δείχνει ικανό για μεγάλα πράγματα.

"Λατρεύουμε να βλέπουμε τους συμπαίκτες μας να πετυχαίνουν. Ο ένας είναι στο πλευρό του άλλου και αυτό που φτιάχνουμε φέτος μας αρέσει πολύ", ήταν τα λόγια τού.

Τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Διότι ναι μεν οι λύκοι είναι φιλόδοξοι, οι προσδοκίες είναι υψηλές και η επιθυμία για νίκες ξεκάθαρη, όμως για να φτάσει η ομάδα στην... πηγή θέλει να το κάνει συλλογικά. Και τα λόγια του Έντουαρντς δείχνουν το mindset της φετινής σεζόν.

All for one, one for all στη Μινεσότα...