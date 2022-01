ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Γκριν (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε σήμερα (30/01) στη Θεσσαλονίκη καθώς επιθυμία του Άρη Λυκογιάννη, ήταν μετά το deal και την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του παίκτη να ενσωματωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στις προπονήσεις και να δώσει λύσεις στην περιφέρεια για τον Δικέφαλο.

Ο Γκριν αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 12 Δεκεμβρίου με την Μπουγιουκτσεκμετσέ, από την οποία αποχώρησε και αντικαταστάθηκε προσφάτως από τον Ίαν Μίλερ του Περιστερίου μέχρι πρότινος.

Το tweet της άφιξης του Αμερικανού:

Just landed in Thessaloniki!

Welcome @philgreene31 pic.twitter.com/mE3lC0Oqtc