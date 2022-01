Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ η Στέφανι Μάντεν

Σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ καθώς επιστρέφει στην ομάδα η έμπειρη Αμερικανίδα, Στέφανι Μάντεν, που πέρσι είχε προσφέρει πολλά στον Δικέφαλο.

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος ήταν κοντά στο να κλείσει την έμπειρη φόργουορντ/σέντερ και ο Α.Σ. με ανακοίνωση του ενημέρωσε για την επιστροφή της Μάντεν στα «ασπρόμαυρα» μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα μπάσκετ γυναικών, ΠΑΟΚ, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Stephanie Madden, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2021-22.



Γεννημένη το 1988 στις ΗΠΑ, η Stephanie Madden έχει ύψος 186cm και αγωνίζεται τόσο ως Power Forward όσο και ως Center.



Η Stephanie Madden διακρίνεται από την μεγάλη ευελιξία στο παιχνίδι της, καθώς είναι τόσο εξαιρετική σκόρερ όσο και εξαιρετική στα ριμπάουντ. Άξιο αναφοράς το γεγονός πως είναι εξίσου απειλητική τόσο με πρόσωπο, όσο και με πλάτη στο αντίπαλο καλάθι.Το ευρωπαϊκό της ταξίδι ξεκίνησε από την Δανία και την Sisu Basketball, με την οποία αγωνίστηκε στο EuroCup και κατέκτησε το κύπελλο Δανίας. Στο EuroCup είχε μέσο όρο 20 πόντους και 10,3 ριμπάουντ, ενώ κατέκτησε ατομικές διακρίσεις (Player of the Week και Season Honorable Mentio).Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για λογαριασμό της ισπανικής San Sebastian, όπου ολοκλήρωσε την χρονιά με 14.1 πόντους και 9,8 ριμπάουντ μέσο όρο.Επόμενος σταθμός στην καριέρα της, η Fibourg από την Ελβετία με την οποία επίσης αγωνίστηκε στο Eurocup, και με την οποία ολοκλήρωσε την χρονιά της με 23.1 πόντους και 11.9 ριμπάουντ μέσο όρο.



Η επόμενη αγωνιστική χρονιά την βρήκε στο Ισραήλ με την φανέλα της Hapoel, στην οποία μάλιστα έμεινε για δύο χρόνια έχοντας 14.5 πόντους και 13.2 ριμπάουντ μέσο όρο.



Στο πλούσιο βιογραφικό της προστέθηκαν το γερμανικό και το τσέχικο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενη στις Keltern και Hannover από την γερμανική Bundesliga έχοντας 11.9 πόντους και 7 ριμπάουντ μέσο όρο, και στις Slavia Prague και KP Brno από το τσέχικο πρωτάθλημα, ενώ με την δεύτερη αγωνίστηκε και πάλι στο EuroCup.



Στην συνέχεια, η Stephanie Madden αγωνίστηκε στην Τουρκία με την φανέλα της Canik Belediye. Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, η Αμερικανίδα είχε κατά μέσο όρο 27,9 πόντους, 12.9 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 23.1 ranking κατά μέσο όρο, νούμερα τρομερά αν αναλογιστούμε ότι το τούρκικο πρωτάθλημα είναι ένα από τα κορυφαία του κόσμου.



Την αγωνιστική περίοδο 2020-21, ήρθε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, ωστόσο εκείνη η σεζόν «σημαδεύτηκε» από την διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω του κορωνοϊού.



Την φετινή περίοδο, η Stephanie Madden επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να δείξει το πλούσιο ταλέντο της, και την εμπειρία την οποία έχει, βοηθώντας τον Δικέφαλο να πετύχει τους στόχους του.



Welcome Stephanie».