Το «πράσινο» δις εξαμαρτείν που στέρησε δύο διπλά

Ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» το διπλό στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Αναντολού Εφές, όμως δεν το πήρε. Ο λόγος; Οι «πράσινοι» πάλεψαν για 40', αλλά δεν έμαθαν από τα λάθη τους στο Μόναχο. Έκαναν ακριβώς τα ίδια στο τελευταίο λεπτό και ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες.

Από το καλοκαιρί άπαντες γνώριζαν πως ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια δύσκολη σεζόν στην Euroleague. «Σίγουρες νίκες» δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα και οι λεπτομέρειες δεδομένα θα έπαιζαν σπουδαίο ρόλο, τόσο για την τελική κατάταξη, όσο και για τη «γεύση» που θα άφηνε η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Ύστερα από 19 αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν το χειρότερο ρεκόρ της ιστορίας τους (4-15) και βρίσκονται στη 17η θέση. Προφανώς, με τα «αν» δεν γράφεται ιστορία, αλλά γεγονός είναι πως στο «τριφύλλι» έχουν στραβώσει πολλά την τρέχουσα σεζόν.

Για την ακρίβεια, όσο... μαζεμένη τύχη είχε η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη όταν κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ (91-87) για την 2η αγωνιστική της regular season, μετά την τουρκική «αυτοκτονία» με τα δύο αντιαθλητικά φάουλ των παικτών του Σάσα Τζόρτζεβιτς στο τελευταίο λεπτό, τόσο της γύρισε «μπούμερανγκ» η κατάσταση απέναντι στην Μπασκόνια (81-79) και την Ούνικς Καζάν (72-74), όταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου αστόχησε δυο φορές στο τρίποντο της νίκης, όσο και με την Μπάγερν Μονάχου (81-78) και την Αναντολού Εφές (82-81).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα «αν» δεν μπορούν να αλλάξουν τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και δεν πρέπει να γίνονται υποθετικά σενάρια του στυλ: «τι θα γινόταν αν ο "Παπ" ευστοχούσε;», για τα ματς με τους Βάσκους και τους Ρώσους. Όμως, οι «πράσινοι» οφείλουν να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να μην τα επαναλαμβάνουν. Μόνο έτσι θα έχουν τις πιθανότητες να πάρουν κάποια αποτελέσματα, σε βραδιές που τα δικαιούνται, όπως στο Μόναχο και στην Κωνσταντινούπολη.

Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός πως η ελληνική ομάδα ηττήθηκε και στη Γερμανία και στην Τουρκία με τον... ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και ο τίτλος του κειμένου περιλαμβάνει τη φράση «το δις εξαμαρτείν».

Τα τρία λάθη του Παναθηναϊκού σε Μόναχο και Κωνσταντινούπολη:

Νο. 1: Χαμένες βολές στο φινάλε. Ο Οκάρο Ουάιτ πέρυσι σούταρε με 80% από τη γραμμή των βολών με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν στο Eurocup (48/60β.). Φέτος έχει 78,7% στην Euroleague (37/47β.), όμως έχει αστοχήσει σε πολύ κρίσιμες προσπάθειες. Στην "Audi Dome" με τον Παναθηναϊκό στο +2 (74-76) και 46'' δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Αμερικανός είχε 0/2β., σε ένα χρονικό σημείο που θα έδινε «μαξιλαράκι ασφαλείας» στην ομάδα του για το διπλό. Παρόμοια ήταν η ιστορία και στο "Sinan Erdem". Με το «τριφύλλι» στο +1 και 14'' για το τέλος (79-80), ο Ουάιτ σπατάλησε μια κρίσιμη βολή (1/2β.), που θα έδινε το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να πάνε στο +3 και μετά σε φάουλ, για να γλιτώσουν το τρίποντο του Αντριέν Μοερμάν και να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Νο. 2: Τρίποντο προσπέρασμα των γηπεδούχων με σουτ από τις 45º, αμέσως μετά τις χαμένες βολές. Η Μπάγερν μετά τις 0/2β. του «Ρο» βρήκε ένα μεγάλο τρίποντο, με το οποίο πέρασε μπροστά (77-76 στο 39'32''), δια χειρός του Βλάντιμιρ Λούσιτς. Ο Σέρβος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν καλός (1/6 3π.), αλλά σίγουρα κανείς δεν θέλει να πάει η μπάλα στα χέρια του σε μια τέτοια κατάσταση. Ο φόργουορντ του Αντρέα Τρινκιέρι δεν φάνηκε να έχει... μεγάλο εμπόδιο από την άμυνα του Ντάριλ Μέικον και έβαλε μπροστά τους Βαυαρούς. Στην Πόλη το σκηνικό επαναλήφθηκε, με ακόμα χειρότερο τρόπο. Η Εφές είχε μόλις 14'' στη διάθεσή της και οι «πράσινοι» έπαιξαν σωστή άμυνα αρχικά, βγάζοντας την μπάλα από τα χέρια του Βασίλιε Μίσιτς. Όμως, ένα «φτηνό» λάθος του Τζέρεμι Έβανς και μια λανθασμένη τοποθέτησή του άφησαν τον «ζεστό» Αντριέν Μοερμάν ελεύθερο στις 45º. Τρίποντο, σχεδόν at the buzzer και προσπέρασμα της Εφές (82-81).

Νο. 3: Οι «πράσινοι» δεν είχαν time out για την τελευταία επίθεση. Είναι δεδομένο πως ο Δημήτρης Πρίφτης παίρνει πολύ καλό βαθμό για τον τρόπο που παρέταξε τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως το «τριφύλλι» αγωνίστηκε στην έδρα των πρωταθλητών Ευρώπης με τρεις απουσίες. Ωστόσο, από τον πάγκο των νταμπλούχων Ελλάδας δεν είχε γίνει η κατάλληλη διαχείριση των time out και στις δύο περιπτώσεις. Στο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής έμειναν 6'' στους φιλοξενούμενους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε ένα... σκοτωμένο σουτ. Από την άλλη, στο ματς της 19ης «στροφής», στους «πράσινους» έμειναν μόλις 2'', με τον Σέρβο να μην μπορεί να βρει στόχο πίσω από το κέντρο. Αν ο Πρίφτης είχε στη διάθεσή του ένα time out στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι ισορροπίες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει, καθώς μιλάμε για πολύ οριακές καταστάσεις.

Τόσο απέναντι στην Μπάγερν όσο και απέναντι στην Εφές, ο Παναθηναϊκός ήταν το αουτσάιντερ, αλλά για 39' έπαιξε με σωστό τακτικό πλάνο, είχε την κατάλληλη καθοδήγηση από τον προπονητή του και οι περισσότεροι παίκτες του έκαναν... κατάθεση ψυχής. Όμως, γεγονός είναι πως οι «πράσινοι» έκαναν για δεύτερη φορά τα ίδια (3) λάθη, τα οποία τους στέρησαν ένα διπλό - ψυχολογίας.

Καλώς ή κακώς, με το δεδομένο μπάτζετ και το υπάρχον ρόστερ, το «τριφύλλι» δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια τα ίδια λάθη στο τελευταίο λεπτό, απέναντι σε πιο ποιοτικούς αντιπάλους. Το επίπεδο της Euroleague δεν συγχωρεί τέτοια λάθη...