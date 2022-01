Επίσημο: Στον Προμηθέα ο Άντριτς

Την απόκτηση του Μιχάιλο Άντριτς ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πατρινών:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου καλαθοσφαιριστή Μικάιλο Άντριτς, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Άντριτς γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1994 (27 ετών). Βλέπει τον κόσμο από τα 201 εκατοστά και μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του Shooting Guard, όσο και αυτή του Small Forward. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Παρτιζάν, στην οποία παρέμεινε έξι χρόνια (2012-2018) και κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο. Το 2018 έφυγε από τη γενέτειρά του για λογαριασμό της γερμανικής Γκέτιγκεν, στην οποία έπαιξε για μια διετία. Τη σεζόν 2020-21 ήρθε για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίζοντας στον Κολοσσό Ρόδου, ενώ το πρώτο μισό της φετινής σεζόν τον βρήκε στην Τουρκία, όπου αγωνιζόταν με τη φανέλα της Αφιόν Μπελεντίγιε. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως το νέο απόκτημα του Προμηθέα αγωνιζόταν και με τις μικρές Εθνικές της Σερβίας, έχοντας κατακτήσει τέσσερα μετάλλια. Ένα χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα under 18 (2012), ένα ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα under 19 (2013) και δύο χάλκινα, το ένα στο Eurobasket under 18 (2012) και το άλλο σε Eurobasket under 20 (2014).

Tην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του ως σήμερα την έκανε με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου, μετρώντας 12,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 18 παιχνίδια, ενώ το πιο «λαμπερό» στατιστικό του ήταν το ιδιαίτερο υψηλό 46,5 % στα τρίποντα. Φέτος, σε 10 αγώνες που πρόλαβε να παίξει στην Τουρκία είχε 8,4 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ, σουτάροντας με 45,3% εντός παιδιάς και με 38,9% έξω από τα 6,75μ.

Υποδεχόμαστε τον Άντριτς στην μπασκετική μας οικογένεια και του ευχόμαστε καλή επιτυχία και παράλληλα να βοηθήσει τον Προμηθέα να εκπληρώσει τους στόχους του».